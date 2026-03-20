Motorine büyük zam: 70 lirayı aştı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları rekor kırıyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara Tahran yönetiminin misilleme yapmasıyla Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerine geçiş izni vermemesi nedeniyle petrol fiyatları tırmanışa geçti. Yaşanan tedarik sorunu akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine cuma gecesinden itibaren tarihi zam geldi. Motorinin litre fiyatı 70 lirayı aştı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Orta Doğu'daki savaşın etkisi petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Bu hafta 120 dolar seviyelerini gören Brent petrol, dün 110 dolar seviyelerine çıktı.
MOTORİNE BÜYÜK ZAM
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt zamlarını da tetiklemeye devam ediyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından motorinin litresine 5 lira 19 kuruş zam geldi.
LİTRESİ 75 LİRAYA DAYANDI
Rekor seviyeleri gören motorinin litresi İstanbul'da 71 lirayı, Ankara ve İzmir'de 72 lirayı, doğu illerinde ise 73 lirayı aştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
20 Mart 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında güncel tabela şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL