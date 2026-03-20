Motorine büyük zam: 70 lirayı aştı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları rekor kırıyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara Tahran yönetiminin misilleme yapmasıyla Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerine geçiş izni vermemesi nedeniyle petrol fiyatları tırmanışa geçti. Yaşanan tedarik sorunu akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine cuma gecesinden itibaren tarihi zam geldi. Motorinin litre fiyatı 70 lirayı aştı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...