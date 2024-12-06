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Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:50

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...

Akaryakıtfiyatları​, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri, fiyatlardaki bu değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatında 96 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları... - 1. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 43 lira 30 kuruş

Benzin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş

ANKARA

Benzin litre fiyatı 42 lira 54 kuruş

Motorin litre fiyatı 43 lira 87 kuruş

İZMİR

Benzin litre fiyatı 43 lira 4 kuruş

Motorin litre fiyatı 44 lira 39 kuruş

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Kaynak: tgrthaber.com
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