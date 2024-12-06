Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

06 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:50

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...