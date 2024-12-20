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Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 20 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 09:12 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:42

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Peki, zam miktarı ne kadar olacak? 20 Aralık 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Brent petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt​ fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, motorin​ fiyatlarında yeni bir artış​ bekleniyor.

Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 20 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

MOTORİNE 1 LİRA 25 KURUŞ ZAM​ BEKLENİYOR

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir zam yapılacağı öngörülüyor. Zam sonrası fiyatların akaryakıt​ istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul​'da benzinin litresi 43 lira 14 kuruştan,
  • Motorinin literesi 43 lira 33 kuruştan satılıyor.

Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 20 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor: 

  1. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor.  
  2. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor.  
  3. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor.  

Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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