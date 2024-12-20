Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 20 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları

20 Aralık 2024 09:12 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:42

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Peki, zam miktarı ne kadar olacak? 20 Aralık 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...