Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 22 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Peki, zam miktarı ne kadar olacak? 22 Kasım 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, motorin fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor.
MOTORİNE 1 LİRA 25 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruşluk bir zam yapılacağı öngörülüyor. Zam sonrası fiyatların akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
- Motorin: Litre fiyatı 42,91 TL
- Benzin: Litre fiyatı 42,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:
- Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor.
- Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor.
- Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor.
Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.