Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş haftalardır devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya petrol arzı yüzde 30 oranında azaldı. Tedarikin sekteye uğraması da akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Yaşanan kriz nedeniyle akaryakıt ürünlerinden motorine de zam gelmesi bekleniyor.

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi
ABD ve İsrail 28 Şubat tarihinde İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. Karşılıklı çatışmalar devam ederken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapaması kararı da piyasaları altüst etti. Küresel petrol arzının yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik zincirinin kopması fiyatları zirveye taşıdı.

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, küresel petrol arzını ve akaryakıt fiyatlarını etkiledi.
ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlattı.
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı.
Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yüzde 30'unun geçtiği bir nokta.
Bu durum, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı.
Motorine 5,73 lira zam gelmesi bekleniyor.
Zam, cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyabilir.
MOTORİNE ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Zam kesinleşmese de cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması ihtimali yüksek.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya, Doğu şehirlerinde 74,44 liraya çıkması bekleniyor.

