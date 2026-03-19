Türkiye Ramazan Bayramı tatilini soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde geçirecek. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç ve poyrazın kuvvetli oluşuyla soğuk, yağışlı günler geçirecek. Bayram tatili boyunca seyahat edecek olanların olumsuz hava koşullarına dair dikkat etmeleri gerekiyorlar.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayram havası ters köşe yapacak: Sıcaklık düşüyor, yağışlar günlerce sürecek Türkiye genelinde Ramazan Bayramı tatili boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, seyahat edeceklerin olumsuz koşullara karşı dikkatli olması gerekiyor. Ramazan Bayramı tatili soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında geçecek. Ülke genelinde yağmur ve sağanak yağışlar beklenirken, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Kıyılarda kuvvetli rüzgarlar, kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, buzlanma, don, çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Seyahat edeceklerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemle vurgulanıyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından arife günü için yapılan değerlendirmelere göre yurt geneli parçalı, çok bulutlu gün geçirecek. Kıyı ve güney kesimlerinde sıcaklık düşüşlerinin 4 dereceyi bulması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK BASTIRACAK

Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Amasya, Çorum, Tokat yağış geçişleri yaşayacak. Doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bastıracak. Kıyılarda saatte 70 kilometreye varan rüzgarlar nedeniyle hava daha da serin hissettirecek.

BUZLANMA, DON VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.



MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE



Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde geneli sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Gaziantep ve Kilis dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.