Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Editor
Editor
 | Banu İriç

Bayram havası ters köşe yapacak: Sıcaklık düşüyor, yağışlar günlerce sürecek

Ramazan Bayramı arifesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram boyunca etkili olacak hava durumu bilgilerini paylaştı. Bayramda kış etkisinin süreceği serin ve yağışlı günler yurdu bekliyor. Hava sıcaklığının da bazı bölgelerde düşeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda esen fırtınayla hava daha da serin hissettirecek. İşte il il hava durumu raporu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 07:03

Türkiye tatilini soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde geçirecek. uzmanlarının tahminlerine göre Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç ve poyrazın kuvvetli oluşuyla soğuk, yağışlı günler geçirecek. boyunca seyahat edecek olanların olumsuz hava koşullarına dair dikkat etmeleri gerekiyorlar.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye genelinde Ramazan Bayramı tatili boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, seyahat edeceklerin olumsuz koşullara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Ramazan Bayramı tatili soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında geçecek.
Ülke genelinde yağmur ve sağanak yağışlar beklenirken, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Kıyılarda kuvvetli rüzgarlar, kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanacak.
Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, buzlanma, don, çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Seyahat edeceklerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemle vurgulanıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından arife günü için yapılan değerlendirmelere göre yurt geneli parçalı, çok bulutlu gün geçirecek. Kıyı ve güney kesimlerinde sıcaklık düşüşlerinin 4 dereceyi bulması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK BASTIRACAK

Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Amasya, Çorum, Tokat yağış geçişleri yaşayacak. Doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bastıracak. Kıyılarda saatte 70 kilometreye varan rüzgarlar nedeniyle hava daha da serin hissettirecek.

BUZLANMA, DON VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA


Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE


Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde geneli sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ


Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU


Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ


Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Gaziantep ve Kilis dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.