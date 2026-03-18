Araç kiralayacaklara bayram öncesi uyarı: Sahte rent a car siteleriyle dolandırılabilirsiniz

Hem okullarda ara tatilin başlaması hem de Ramazan Bayramı’nın yaklaşması, araç kiralama firmalarında yoğunluklar yaşanmasına neden oldu. Fakat bu yoğunluk dolandırıcılar için de yeni bir fırsat kapısı oluşturdu. Araç kiralama firmalarının internet adreslerini kopyalayıp dikkat çekmeyen birkaç harf ile kullanıcıyı yeni siteler yönlendiren dolandırıcılar, düşük fiyat vaadiyle vatandaşlara ulaşmaya başladı.

ARAÇ TESLİMİ SIRASINDA VİDEO KAYDI YAPILMALI

Bayram yoğunluğunu fırsat bilen dolandırıcıların, sahte site aracılığı ile rezervasyon bahanesiyle whatsapp üzerinden IBAN gönderilerek para talep edildiği ifade edilirken, vatandaşların tanımadıkları internet siteleri ve firmalara karşı dikkatli olması istendi. Bayram döneminde araçların günlük fiyatlarının yaklaşık bin 500 liradan başlayıp 3 bin lira seviyelerine kadar çıktığı belirtilirken, araç teslimi sırasında video kaydı yapılmasının da muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebileceği ifade edildi.

“BAYRAM YAKLAŞTIKÇA YOĞUNLUK ARTTI”

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve okulların tatil olmasından dolayı yoğunluk olduğunu söyleyen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, "Son günler olduğu için biraz daha yoğunluğumuz arttı. Ama Ramazan öncesinde böyle afaki bir yoğunluğumuz yoktu. Bayram yaklaştıkça biraz daha taleplerimiz artmış durumda. Vatandaşlarımızın araç kiraladıkları sırada dikkat etmesi gereken hususları gerek bizler, gerek meslektaşlarımız, valiliğimiz, emniyet müdürlüğümüz sık sık bilgilendirme yapıyor. Her ne kadar sık bilgilendirme olsa da ister istemez yine rent a car sektöründe dolandırıcılar mevcut.

“FİRMALARIN İNTERNET SİTELERİNİ KOPYALIYORLAR”

Firmaların internet sitelerini kopyalıyorlar. Birkaç harf değişikliği ile beraber müşterilere yüksek meblağlı araçları düşük fiyattan gösterip müşterilere ulaşım sağlıyorlar. Ulaşım sağlandıktan sonra müşterilere rezervasyon yaptıklarını söylüyorlar fakat ortada herhangi bir araç yok. Aracın rezervasyon yapıldığını, kendilerine bir miktar ya da araç ücretinin tamamını isteyerek whatsapptan IBAN yoluyla müşteriden para talep ediyorlar. Vatandaşlarımızdan whatsapp yoluyla para talep eden firmalardan, merdiven altı firmalardan ya da bilinmeyen firmalardan, internet sitelerinden uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.

“VALE SÖYLEMLERİNE İTİBAR ETMEYİN”

Sektörde valenin dolandırıcılık bakımından kullanıldığını belirten Murat Demirkul, "Vatandaşlardan para talep ettiklerinde ‘aracın ücretini siz bize gönderin biz vale ile aracınızı kapınıza kadar göndereceğiz' diyorlar. Bu tür söylemlere itibar etmemeleri gerekiyor. Ya birebir ofise gidip kiralasınlar ya da tanımadıkları, herhangi bir siteden ulaştıkları kişilerle bu tür muhabbetlere girmesin müşterilerimiz. Şu anda bayram kapsamında bayrama paketler halinde veriyoruz. 5 günlük minimum paketler halinde sunuyoruz. Araçlarımız ekonomik sınıftan üst gruplara kadar var. Bayramda fiyatlarımız günübirlik fiyatları bin 500 liradan başlıyor 3 bin lira civarında şu anda seyrediyor. Başlangıçta aracı teslim alırken müşterimiz video çekerse hem kendisi açısından hem de rent a car firması açısından daha güvenli ve iki tarafın da kafası ağrımaz. En azından araç tesliminde ve iade ederken de karşılaştırdıkları zaman herhangi bir problem yaşamazlar. Daha güvenli bir durum olur" diye konuştu.