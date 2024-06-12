Motorine zam geliyor, tabela bu geceden itibaren değişiyor

12 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:12

Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

Brent petrol fiyatları çarşamba günü varil başına 82 doların üzerine çıktı. EIA ve OPEC’in açıklamalarının ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Gelişmeler sonrası yurt içinde motorin fiyatlarına zam geleceği öğrenildi.

TAHMİNLER DE FİYATLAR DA DEĞİŞTİ

Brent ham vadeli kontratları çarşamba günü varil başına 82 doların üzerine yükseldi. Fiyatlar, küresel talep görünümündeki iyileşmenin etkisiyle son altı seansın beşinde yükseliş kaydetti.

Fiyatların artmasında Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) verilerine göre, küresel petrol talebindeki büyüme 1,1 milyon varil olacak. Kurumun daha önceki açıklamalarında hu rakam günlük 900 bin varil olarak açıklandı. Talep görünümü Japonya hariç Asya ülkeleri için daha yüksek tutuldu.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

OPEC ayrıca, ikinci yarıda seyahat ve turizmin artacağı beklentileri nedeniyle bu yıl için küresel petrol talebinde sağlam bir büyüme öngörüyor. Öte yandan sektör verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 2,428 milyon varil düşüşle piyasanın 1,75 milyon varillik düşüş beklentilerini aştığını gösterdi.

Bu arada veriler, Çin'de tüketici fiyatlarının mayıs ayında beklenenden daha az arttığını, ancak üretici deflasyonunun devam ettiğini gösterdi. Yatırımcılar artık önemli ABD enflasyon verilerini ve Federal Reserve'in son faiz oranı kararını bekliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam gelecek. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,21 TL

Motorin litre fiyatı: 39,26 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,11 TL

Motorin litre fiyatı: 39,16 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,20 TL

Motorin litre fiyatı: 40,24 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,47 TL

Motorin litre fiyatı: 40,59 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,94 TL

Motorin litre fiyatı: 41,08 TL