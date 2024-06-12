Motorine zam geliyor, tabela bu geceden itibaren değişiyor
Brent petrol OPEC’in talepte yüksek artış beklentisiyle son altı seansın beşinde yükseliş kaydetti. Brent petrol fiyatlarındaki artış yurt içinde araç sahiplerinin cebine dokundu. Motorine bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları çarşamba günü varil başına 82 doların üzerine çıktı. EIA ve OPEC’in açıklamalarının ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Gelişmeler sonrası yurt içinde motorin fiyatlarına zam geleceği öğrenildi.
TAHMİNLER DE FİYATLAR DA DEĞİŞTİ
Brent ham vadeli kontratları çarşamba günü varil başına 82 doların üzerine yükseldi. Fiyatlar, küresel talep görünümündeki iyileşmenin etkisiyle son altı seansın beşinde yükseliş kaydetti.
Fiyatların artmasında Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) verilerine göre, küresel petrol talebindeki büyüme 1,1 milyon varil olacak. Kurumun daha önceki açıklamalarında hu rakam günlük 900 bin varil olarak açıklandı. Talep görünümü Japonya hariç Asya ülkeleri için daha yüksek tutuldu.
ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR
OPEC ayrıca, ikinci yarıda seyahat ve turizmin artacağı beklentileri nedeniyle bu yıl için küresel petrol talebinde sağlam bir büyüme öngörüyor. Öte yandan sektör verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 2,428 milyon varil düşüşle piyasanın 1,75 milyon varillik düşüş beklentilerini aştığını gösterdi.
Bu arada veriler, Çin'de tüketici fiyatlarının mayıs ayında beklenenden daha az arttığını, ancak üretici deflasyonunun devam ettiğini gösterdi. Yatırımcılar artık önemli ABD enflasyon verilerini ve Federal Reserve'in son faiz oranı kararını bekliyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam gelecek. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,21 TL
Motorin litre fiyatı: 39,26 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,11 TL
Motorin litre fiyatı: 39,16 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,20 TL
Motorin litre fiyatı: 40,24 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,47 TL
Motorin litre fiyatı: 40,59 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,94 TL
Motorin litre fiyatı: 41,08 TL