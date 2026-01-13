Motorine zam var mı, geldi mi 13 Ocak? Zam sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatları

Araç sahiplerinin gündeminde yer alan motorin, benzin ve LPG fiyatları gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin zammı da belli oldu.

MOTORİNE ZAM VAR MI, GELDİ Mİ 13 OCAK?

13 Ocak itibarıyla motorin fiyatına zam geldi. 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 9 kuruşluk bir zam uygulandı. Böylece İstanbul’da motorin litre fiyatı 54 lira 81 kuruşa yükselirken, Ankara’da 55 lira 87 kuruş oldu.

BENZİN, MOTORİN LPG NE KADAR OLDU?

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL