Ekonomi
Motorine zam var mı, geldi mi 13 Ocak? Zam sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatları

Akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken 13 Ocak Salı günü güncel motorin ve benzin fiyatları araştırıldı. Otomobil sahiplerinin gündeminde yer alan motorin fiyatları sonrasında zam geldi mi merak edildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları 2026!

Motorine zam var mı, geldi mi 13 Ocak? Zam sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatları
Araç sahiplerinin gündeminde yer alan , ve fiyatları gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin zammı da belli oldu.

MOTORİNE ZAM VAR MI, GELDİ Mİ 13 OCAK?

13 Ocak itibarıyla motorin fiyatına zam geldi. 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 9 kuruşluk bir zam uygulandı. Böylece ’da motorin litre fiyatı 54 lira 81 kuruşa yükselirken, ’da 55 lira 87 kuruş oldu.

Motorine zam var mı, geldi mi 13 Ocak? Zam sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatları

BENZİN, MOTORİN LPG NE KADAR OLDU?

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL
Motorin litre fiyatı: 54.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Motorine zam var mı, geldi mi 13 Ocak? Zam sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatları

Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 56.14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL

