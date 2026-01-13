Motorine zam var mı, geldi mi 13 Ocak? Zam sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Araç sahiplerinin gündeminde yer alan motorin, benzin ve LPG fiyatları gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin zammı da belli oldu.
13 Ocak itibarıyla motorin fiyatına zam geldi. 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 9 kuruşluk bir zam uygulandı. Böylece İstanbul’da motorin litre fiyatı 54 lira 81 kuruşa yükselirken, Ankara’da 55 lira 87 kuruş oldu.
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.21 TL
Motorin litre fiyatı: 54.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 56.14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL