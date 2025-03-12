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 | Kübra Çelepi

Motosiklet sürücüleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kurallar ve cezalar sertleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik yeni ceza düzenlemeleri açıkladı. Kask kullanmama, akrobatik hareketler ve yarış gibi kural ihlalleri için daha yüksek ceza miktarları getirilecek. Sürücü belgesi bulunmaması, kırmızı ışıkta geçmek gibi ihlaller için de yeni ceza düzenlemeleri yapılacak. Taslak yasalaştığında yeni cezalar yürürlüğe girecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 15:09

Motosiklet sürücülerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kural ihlallerine cezalar artacak. Kask kullanmama, akrobatik hareketler ve yarış gibi ihlaller için ceza miktarlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kask kullanmama cezası 1500 TL'ye çıkarken, akrobatik hareket ve yarış cezası 47 bin TL'ye yükseliyor. Ayrıca kırmızı ışıkta geçmek de dahil olmak üzere diğer trafik ihlallerine daha ağır cezalar uygulanacak.

YENİ MOTOSİKLET CEZA DÜZENLEMELERİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda motosiklet sürücülerinin kural ihlallerine uygulanacak yeni cezaları duyurdu. Hazırlanan taslak, TBMM’de kabul edildikten sonra yasalaşacak.

Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmak ve motosikletli sürücülerin kural ihlallerine karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek. Düzenleme, artan motosikletli sayısı ve buna bağlı trafik kazalarının artışı göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Ceza kategorileri şöyle;

Kask Kullanılmaması

  • Mevcut ceza: 993 TL.
  • İlk ihlal: Sürücü ve varsa yolcu için 1500 TL.
  • 1 yıl içinde tekrarı: Ceza 3000 TL.
  • 3 veya daha fazla ihlal: Ceza 9000 TL.

Akrobatik Hareketler ve Yarış

  • Akan trafikte “tek teker yapma” gibi akrobatik hareketler veya yarış yapma durumunda 47,000 TL ceza uygulanacak.
  • Akrobatik hareket tespitinde ayrıca 60 gün süreyle sürücü belgesine el konulacak.
  • Yarış ihlali durumunda el koyma süresi 2 yıla kadar çıkabiliyor.

Sürücü Belgesi Olmadan Motosiklet Kullanımı

  • Mevcut ceza: 18,677 TL.
  • Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan veya iptal edilen kişinin motosiklet kullanması halinde ceza 186,000 TL’ye kadar çıkacak.

Kırmızı Işık İhlali

Mevcut ceza: 2,167 TL.

Yeni düzenlemede ceza 5,000 TL olacak.

Tekrar ihlalde her seferinde ceza 5,000 TL artacak.

Üçüncü ihlalde para cezasıyla birlikte ehliyete el konulacak; el koyma süresi:
3.ihlal: 30 gün,
4.ihlal: 60 gün,
5.ihlal: 90 gün.

Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptali uygulanacak.

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