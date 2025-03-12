Motosiklet sürücüleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kurallar ve cezalar sertleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik yeni ceza düzenlemeleri açıkladı. Kask kullanmama, akrobatik hareketler ve yarış gibi kural ihlalleri için daha yüksek ceza miktarları getirilecek. Sürücü belgesi bulunmaması, kırmızı ışıkta geçmek gibi ihlaller için de yeni ceza düzenlemeleri yapılacak. Taslak yasalaştığında yeni cezalar yürürlüğe girecek.
Motosiklet sürücülerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kural ihlallerine cezalar artacak. Kask kullanmama, akrobatik hareketler ve yarış gibi ihlaller için ceza miktarlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kask kullanmama cezası 1500 TL'ye çıkarken, akrobatik hareket ve yarış cezası 47 bin TL'ye yükseliyor. Ayrıca kırmızı ışıkta geçmek de dahil olmak üzere diğer trafik ihlallerine daha ağır cezalar uygulanacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda motosiklet sürücülerinin kural ihlallerine uygulanacak yeni cezaları duyurdu. Hazırlanan taslak, TBMM’de kabul edildikten sonra yasalaşacak.
Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmak ve motosikletli sürücülerin kural ihlallerine karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek. Düzenleme, artan motosikletli sayısı ve buna bağlı trafik kazalarının artışı göz önünde bulundurularak hazırlandı.
Ceza kategorileri şöyle;
Kask Kullanılmaması
Akrobatik Hareketler ve Yarış
Sürücü Belgesi Olmadan Motosiklet Kullanımı
Kırmızı Işık İhlali
Mevcut ceza: 2,167 TL.
Yeni düzenlemede ceza 5,000 TL olacak.
Tekrar ihlalde her seferinde ceza 5,000 TL artacak.
Üçüncü ihlalde para cezasıyla birlikte ehliyete el konulacak; el koyma süresi:
3.ihlal: 30 gün,
4.ihlal: 60 gün,
5.ihlal: 90 gün.
Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptali uygulanacak.