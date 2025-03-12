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 | Kübra Çelepi

Bedava otoyol bitti! Borçlu araçlara sınırda fren: Yeni düzenleme açıklandı

Yabancı plakalı araç sahipleri dikkat. Kaçak geçiş dönemi bitiyor. Yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk etmesini engelleyecek yeni bir düzenleme yapılıyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 12:30

Yabancı plakalı araçların otoyol borçlarına yeni düzenleme geliyor. Düzenleme ile kaçak geçişlerin önüne geçilecek. Yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk etmeleri engellenecek. Yeni düzenleme ile, ödenmeyen ücretler ve para cezaları gümrük kapılarında tahsil edilecek.

OTOYOL KAÇAKLARINA KIRMIZI IŞIK

AK Partili milletvekilleri Meclis’e yeni bir kanun teklifi vermeye hazırlanıyor. Yabancı plakalı araçların, yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye’yi terk ediyorlardı. Yeni teklife göre, Türkiye’ye gelen yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye’yi terk etmelerine izin verilmeyecek.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEYEN GEÇEMEYECEK

Türkiye’de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi. Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.

SINIRDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Söz konusu alacaklar, gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek. Tahsil edilen tutarların yüzde 60’ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40’ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar genel müdürlüğe aktarılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı plakalar HGS öder mi?
Ülkemizdeki geçişi ücretli olan Otoyol ve Köprülerden geçiş yapan yabancı plakalı araçların cezalı duruma düşmemeleri için HGS abonesi olmaları ve HGS hesaplarında en az geçiş ücretini karşılayacak kadar bakiye bulundurmaları zorunludur.
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