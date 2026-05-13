Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

MSCI endekslerde değişikliğe gitti! Türkiye'den 4 şirket eklendi

MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MSCI endekslerde değişikliğe gitti! Türkiye'den 4 şirket eklendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 09:24

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

MSCI endekslerde değişikliğe gitti! Türkiye'den 4 şirket eklendi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
MSCI, küresel endeks değişiklikleri kapsamında Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hisse ekleyip 9 hisse çıkardı.
MSCI, küresel endekslerde 29 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri duyurdu.
Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Altınkılıç Gıda ve Süt, CVK Maden İşletmeleri, Odine Solutions, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eklendi.
Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ, Grain Türk Tarım, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı söz konusu endeksten çıkarıldı.
Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiğini ve bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

MSCI, küresel endekslerde 29 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Altınkılıç Gıda ve Süt, CVK Maden İşletmeleri, Odine Solutions, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eklendi.

MSCI endekslerde değişikliğe gitti! Türkiye'den 4 şirket eklendi

Söz konusu endeksten Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ, Grain Türk Tarım, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mark Zandi’den borsa uyarısı: İçi boş olabilir
ETİKETLER
#Msci Asya Endeksİ
#Sermaye Piyasası Suçları
#Endeks Değişiklikleri
#Türkiye Şirketleri
#Küçük Ölçekli Şirketler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.