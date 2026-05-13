MSCI endekslerde değişikliğe gitti! Türkiye'den 4 şirket eklendi

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

MSCI, küresel endekslerde 29 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Altınkılıç Gıda ve Süt, CVK Maden İşletmeleri, Odine Solutions, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eklendi.

Söz konusu endeksten Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ, Grain Türk Tarım, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.