Muhteşem 7’li 1 trilyon dolardan fazla kaybetti! Zenginlerin servetleri bir günde eridi

07 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:02

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Kara Pazartesi dünyanın en zengin insanlarını vurdu. Dolar milyarderi iş insanlarının bir günlük kayıpları dudak uçuklattı. Tarihi satış dalgasında bir günde kimin servetinin ne kadar eridiği ortaya çıktı. Kaybın en büyüğünü gören isim ise Amazon kurucusu ve sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos’un serveti 8 milyar dolar eridi.

DOLAR MİLYARDERLERİ İÇİN KARA PAZARTESİ KABUSU

Forbes’un haberine göre, küresel satış dalgası piyasaları olumsuz etkilerken milyarderleri ise derin vurdu.

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen isimlerin günlük kaybı dudak uçuklattı.

Amazon, Apple, Meta, Alphabet, Microsoft, Nvidia ve Tesla’nın oluşturduğu Muhteşem 7’li, 1 günde 1 trilyon dolardan fazla düşüş yaşadı.

EN ÇOK KAYBEDEN JEFF BEZOS OLDU

Kaybın en büyüğünü Amazon kurucusu ve sahibi Jeff Bezos yaşadı. Bezos’un serveti yüzde 5 eridi ve 8 milyar dolar kaybetti. Toplam serveti 179 milyar dolar civarına geriledi.

Bezos'un ardından en fazla kaybeden Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang oldu. Kayıp 7.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken serveti 87 milyar dolara düştü.

ELON MUSK 6 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Tesla, Space X ile X’in sahibi Elon Musk da feci sarsıldı. Musk’ın serveti 6 milyar dolarlık erimeyle 221 milyar dolara geriledi.

Milyarderlerin bir günlük kayıpları şöyle;

Mark Zuckerberg 7 milyar dolar kaybetti.

Oracle YK başkanı Larry Ellison 6 milyar dolar kaybetti.

Google kurucuları Sergey Brin ve Larry Page 4’er milyar dolar kaybetti.

Microsoft kurucusu Bill Gates 4 milyar dolar kaybetti.

Yatırımcı Warren Buffet 4 milyar dolar kaybetti.

Louis Vuitton kurucusu Bernard Arnault 4 milyar dolar kaybetti.

Hint iş insanı Mukesh Ambani 3 milyar dolar kaybetti.