Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması! Rakam verdi: Talebimizde ısrarlıyız

05 Aralık 2024 12:03 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:04

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücret görüşmeleri çerçevesinde TİSK’i ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalara bulunan Dervişoğlu, "Asgari ücret için 28 bin lira talebimizde ısrarlıyız" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) ziyaret ederek çalışma hayatına ve asgari ücret​ gündemine ilişkin önemli temaslarda bulundu. Dervişoğlu’na ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci ve Alper Akdoğan eşlik etti.

"GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, TİSK​ ile yapılan temasların yapıcı geçtiğini belirtti. "Bizim görüşmelerimiz olumlu geçti. Görüşme yaptığım yerlerde bir makulde buluşma arzusunun olduğunu ve bu sürecin karşılıklı görüş alışverişi içinde sürdürüleceğini gözlemledim." ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Gazetecilerin asgari ücret teklifine dair sorularını da cevaplayan Dervişoğlu, partisinin teklifinde net olduğuna vurhu yaparak, "Oran konuşmadık ama biz 28 bin lirada ısrarlıyız. En az 28 bin lira. Çünkü beklentiye ancak o şekilde karşılık bulabiliriz. 28 bin lira bile beklentiyi karşılamaz. Ama yüksek asgari ücret işveren açısından başka, işçi açısından başka değerlendirilen bir kavram." şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Dervişoğlu, gün içinde Türk-İş ve Hak-İş ile de temaslarda bulunacağını belirtti. Ancak, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) İstanbul'da olduğu için bugün ziyaret edemeyeceğini söyledi. İYİ Parti liderinin asgari ücret konusundaki net tutumu, hem işçi hem işveren kesiminde büyük bir merakla takip ediliyor.