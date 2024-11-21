Musk'ın ilk adımı tepki çekti: Evden çalışmaya son

21 Kasım 2024 10:03 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:04

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına geçen ünlü iş insanı Elon Musk, federal çalışanlarla ilgili değişikliğe gidiyor. CNN'e konuşan bir kaynak, Musk ve ortağı Vivek Ramaswamy'nin federal çalışanların gönüllü olarak işten ayrılması amacıyla bu değişikliğe gittiğini iddia etti. İşte detaylar...

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ABD​'de "DOGE" olarak kısaltılan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına geçen ünlü iş insanı Elon Musk​, federal çalışanlarla ilgili önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. İddialara göre Musk, uzaktan çalışma uygulamasını sonlandırarak tüm federal çalışanların ofise dönmesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

CNN'e konuşan bir kaynak, Musk ve ortağı Vivek Ramaswamy'nin, federal çalışanların gönüllü olarak işten ayrılmasını teşvik etmek amacıyla böyle bir düzenlemeye yöneldiğini belirtti.Kaynağa göre, haftanın beş günü ofise gitmek zorunda kalacak çalışanların bir kısmı bu durum nedeniyle istifa edebilir. Bu sayede yeni yönetim, federal kadroları azaltarak maliyetlerde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

ÇALIŞANLARDAN KARIŞIK TEPKİLER

Evden çalışma düzeninde olan birçok federal çalışan, bu değişikliğin işlerini daha verimsiz hale getireceğini düşünüyor. İsmini vermek istemeyen bir çalışan, "Evden çalışırken fazladan saatler çalışıyorduk, ofise dönmek bu üretkenliği azaltabilir" dedi. Diğer taraftan bazı çalışanlar, ofise dönüşe hazır olduklarını ifade etti.

ABD Personel Yönetimi Ofisi’nin verilerine göre, ülkede 1,3 milyon federal çalışan uzaktan çalışma düzeninde. Ancak her kurum, kendi ihtiyacına göre bu politikayı belirleyebiliyor. Dolayısıyla tüm çalışanların haftanın beş günü ofiste olması gerekmiyor.

TRUMP YÖNETİMİ VE DOGE'NİN GÖREVLERİ

Donald Trump, hükümet harcamalarını azaltma hedefiyle Musk ve Ramaswamy'yi DOGE'nin başına atamıştı. Trump, 6,5 trilyon dolarlık yıllık hükümet harcamalarındaki israfı ortadan kaldırmayı ve federal kurumları yeniden yapılandırmayı amaçlıyor. Musk ve Ramaswamy’nin, bürokrasiyi azaltarak ABD ekonomisini canlandırmak için çalışacakları belirtiliyor.