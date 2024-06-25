Müzik şirketleri harekete geçti! Yapay zeka ile müzik üreten Suno ve Udio’ya telif hakkı davası açıldı

25 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:15

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Plak şirketleri birleşerek yapay zeka ile müzik üreten Suno ve Udio şirketlerine telif hakkı davası açtı.

Yapay zeka ile müzik üreten Suno ve Udio’ya telif hakkı davası ile karşı karşıya kaldı.

Warner Music Group (WMG), Sony Music ve Universal Music Group birleşerek Suno ve Udio’ya dava açtı.

SUNO VE UDİO'YA KARŞI YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapay zeka eğitmek için lisanssız müzik kullanan Suno ve Udio resmen davalık oldu.

Sony Music, Universal Music Group ve Warner Records Pazartesi günü sanıkların kopyaladığı iddia edilen şarkı başına 150.000 dolara kadar yasal tazminat ödenmesini talep etti.

SUNO VE UDİO'YA KARŞI HAREKETE GEÇTİLER

Sony Music, Universal Music Group ve Warner Records iki şirketi de müzik üreten yapay zekâ sistemlerini eğitmek için müzik şirketlerinin kayıtlarını kullanarak toplu telif hakkı ihlali yapmakla suçladı.

Bu şirketlerin müzisyenlerin şarkılarını izinsiz kopyaladığı ifade edildi. Suno’yu 662 şarkıyı, Udio’yu ise 1.670 şarkıyı kopyalamakla suçladılar.

Udio ve Suno yetkilileri konu hakkında henüz resmi açıklama yapmadı.