Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

2025 Kurban Bayramı öncesi nakit para ihtiyacı olan vatandaş, tüm kaynaklarını değerlendiriyor. Altın bozdurmak, borsada pozisyon değiştirmek ve bankaların nakit avans kredilerine başvurmak en sık yapılan tercihler arasında sayılıyor. Peki hangi banka ne kadar nakit avans veriyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda bayram ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyacı olanlara yönelik bazı bankalar faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar nakit avans kredisi veriyor? Hangi bankadan nakit avans kullanmak daha avantajlı? İşte detaylar...

Akbank

Kampanya: yüzde 0 faizli, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli avans.

İş Bankası

Kampanya: İşCep üzerinden yeni müşteri olanlara özel, 2-3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.

Yapı Kredi

Kampanya: Yapı Kredi Mobil üzerinden "JETAVANS" koduyla yeni müşteri olanlara, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.

DenizBank

Kampanya: Üretici Kart sahiplerine özel, 25.000 TL'ye kadar 1 ay faizsiz nakit avans.

Alternatif Bank

Kampanya: İşlem ücreti alınmadan 12 aya varan vadelerle taksitli nakit avans imkânı.

Garanti BBVA

Kampanya: Kredi kartı sahiplerine, aylık faiz oranı yüzde 5,00 olacak şekilde 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkânı.

Anadolubank

Kampanya: Worldcard sahiplerine, yüzde 5 faizli, 25.000 TL'ye kadar nakit avans imkânı.

ING

Kampanya: İlk kez ING Kredi Kartı'na başvurup kartı onaylanan müşterilere, 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans.

Ziraat Bankası

Tutar ve Vade: 100 TL ile 25.000 TL arasında, 3 aya kadar taksitli nakit avans imkânı.

Halkbank

Tutar ve Vade: 200 TL ile 20.000 TL arasında, 3 aya kadar, yüzde 5 faizli taksitli nakit avans imkânı.

VakıfBank

Tutar ve Vade: 25.000 TL'ye kadar, 3 ay vadeli faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans imkânı.