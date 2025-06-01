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 | Bengü Sarıkuş

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

2025 Kurban Bayramı öncesi nakit para ihtiyacı olan vatandaş, tüm kaynaklarını değerlendiriyor. Altın bozdurmak, borsada pozisyon değiştirmek ve bankaların nakit avans kredilerine başvurmak en sık yapılan tercihler arasında sayılıyor. Peki hangi banka ne kadar nakit avans veriyor? İşte detaylar...

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 11:49

Kurban Bayramı'nda bayram ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyacı olanlara yönelik bazı bankalar faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar nakit avans kredisi veriyor? Hangi bankadan nakit avans kullanmak daha avantajlı? İşte detaylar...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Akbank
Kampanya: yüzde 0 faizli, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli avans.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

İş Bankası
Kampanya: İşCep üzerinden yeni müşteri olanlara özel, 2-3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Yapı Kredi
Kampanya: Yapı Kredi Mobil üzerinden "JETAVANS" koduyla yeni müşteri olanlara, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

DenizBank
Kampanya: Üretici Kart sahiplerine özel, 25.000 TL'ye kadar 1 ay faizsiz nakit avans.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Alternatif Bank
Kampanya: İşlem ücreti alınmadan 12 aya varan vadelerle taksitli nakit avans imkânı.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Garanti BBVA
Kampanya: Kredi kartı sahiplerine, aylık faiz oranı yüzde 5,00 olacak şekilde 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkânı.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Anadolubank
Kampanya: Worldcard sahiplerine, yüzde 5 faizli, 25.000 TL'ye kadar nakit avans imkânı.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

ING
Kampanya: İlk kez ING Kredi Kartı'na başvurup kartı onaylanan müşterilere, 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Ziraat Bankası
Tutar ve Vade: 100 TL ile 25.000 TL arasında, 3 aya kadar taksitli nakit avans imkânı.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

Halkbank
Tutar ve Vade: 200 TL ile 20.000 TL arasında, 3 aya kadar, yüzde 5 faizli taksitli nakit avans imkânı.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi rakamlar değişti

VakıfBank
Tutar ve Vade: 25.000 TL'ye kadar, 3 ay vadeli faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans imkânı.

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