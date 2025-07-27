Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

Uzun zamandır ihtiyaçlarını erteleyenlerin, tatile çıkmak isteyenlerin ya da ödemelerini gerçekleştirmek isteyenlerin başvurduğu ihtiyaç kredisinde faiz ve geri ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Kullanıcılar genellikle en düşük faizli ve en az taksitle ihtiyaç kredisi veren bankaları araştırıyor. İşte 100 bin lira ihtiyaç kredisini 12 ay vadeyle çeken bir kişinin ödeyeceği faiz oranı ve taksit miktarları...
Faiz Oranı: yüzde 1,99
Aylık Taksit: 9.800 TL
Toplam Ödeme: 118.177 TL
Faiz Oranı: yüzde 1,99
Aylık Taksit: 9.800 TL
Toplam Ödeme: 118.177 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,39
Aylık Taksit: 10.908 TL
Toplam Ödeme: 131.475 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,59
Aylık Taksit: 11.072 TL
Toplam Ödeme: 133.435 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,75
Aylık Taksit: 11.203 TL
Toplam Ödeme: 134.438 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,79
Aylık Taksit: 11.236 TL
Toplam Ödeme: 135.409 TL
Kâr Payı: yüzde 3,89
Aylık Taksit: 11.319 TL
Toplam Ödeme: 136.401 TL
Kâr Payı: yüzde 4,29
Aylık Taksit: 11.653 TL
Toplam Ödeme: 140.407 TL
Kâr Payı: yüzde 4,40
Aylık Taksit: 11.745 TL
Toplam Ödeme: 141.518 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,29
Aylık Taksit: 11.653 TL
Toplam Ödeme: 139.832 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,20
Aylık Taksit: 11.577 TL
Toplam Ödeme: 139.501 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,27
Aylık Taksit: 11.636 TL
Toplam Ödeme: 140.205 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,58
Aylık Taksit: 11.898 TL
Toplam Ödeme: 143.347 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,59
Aylık Taksit: 11.906 TL
Toplam Ödeme: 143.449 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,63
Aylık Taksit: 11.940 TL
Toplam Ödeme: 143.857 TL
Faiz Oranı: yüzde 5,25
Aylık Taksit: 12.473 TL
Toplam Ödeme: 150.251 TL
Faiz Oranı: yüzde 5,54
Aylık Taksit: 12.726 TL
Toplam Ödeme: 153.288 TL
Faiz Oranı: yüzde 5,89
Aylık Taksit: 13.035 TL
Toplam Ödeme: 156.991 TL