Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

Uzun zamandır ihtiyaçlarını erteleyenlerin, tatile çıkmak isteyenlerin ya da ödemelerini gerçekleştirmek isteyenlerin başvurduğu ihtiyaç kredisinde faiz ve geri ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Kullanıcılar genellikle en düşük faizli ve en az taksitle ihtiyaç kredisi veren bankaları araştırıyor. İşte 100 bin lira ihtiyaç kredisini 12 ay vadeyle çeken bir kişinin ödeyeceği faiz oranı ve taksit miktarları...

EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI (YÜZDE 1,99)

TEB

Faiz Oranı: yüzde 1,99

Aylık Taksit: 9.800 TL

Toplam Ödeme: 118.177 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: yüzde 1,99

Aylık Taksit: 9.800 TL

Toplam Ödeme: 118.177 TL

FAİZ ORANI YÜZDE 3,39 – 3,79 ARASI

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 3,39

Aylık Taksit: 10.908 TL

Toplam Ödeme: 131.475 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: yüzde 3,59

Aylık Taksit: 11.072 TL

Toplam Ödeme: 133.435 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: yüzde 3,75

Aylık Taksit: 11.203 TL

Toplam Ödeme: 134.438 TL

ING

Faiz Oranı: yüzde 3,79

Aylık Taksit: 11.236 TL

Toplam Ödeme: 135.409 TL

KATILIM BANKALARI

VAKIF KATILIM

Kâr Payı: yüzde 3,89

Aylık Taksit: 11.319 TL

Toplam Ödeme: 136.401 TL

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Kâr Payı: yüzde 4,29

Aylık Taksit: 11.653 TL

Toplam Ödeme: 140.407 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı: yüzde 4,40

Aylık Taksit: 11.745 TL

Toplam Ödeme: 141.518 TL

FAİZ ORANI YÜZDE 4 VE ÜZERİ

ENPARA.COM (MASRAFSIZ)

Faiz Oranı: yüzde 4,29

Aylık Taksit: 11.653 TL

Toplam Ödeme: 139.832 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 4,20

Aylık Taksit: 11.577 TL

Toplam Ödeme: 139.501 TL

HSBC

Faiz Oranı: yüzde 4,27

Aylık Taksit: 11.636 TL

Toplam Ödeme: 140.205 TL

ICBC TURKEY

Faiz Oranı: yüzde 4,58

Aylık Taksit: 11.898 TL

Toplam Ödeme: 143.347 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 4,59

Aylık Taksit: 11.906 TL

Toplam Ödeme: 143.449 TL

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 4,63

Aylık Taksit: 11.940 TL

Toplam Ödeme: 143.857 TL

EN YÜKSEK FAİZLİ KREDİLER

HALKBANK

Faiz Oranı: yüzde 5,25

Aylık Taksit: 12.473 TL

Toplam Ödeme: 150.251 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 5,54

Aylık Taksit: 12.726 TL

Toplam Ödeme: 153.288 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: yüzde 5,89

Aylık Taksit: 13.035 TL

Toplam Ödeme: 156.991 TL