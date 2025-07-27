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 | Bengü Sarıkuş

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

Tatile çıkmak isteyenler ya da ihtiyaçlarını erteleyenler en düşük faizli ve en az taksitli ihtiyaç kredisi araştırıyor. 100 bin lira çeken bir kişinin 1 yılda geri ödeyeceği kredi oranlarını listeledik. İşte detaylar...

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 17:01

Uzun zamandır ihtiyaçlarını erteleyenlerin, tatile çıkmak isteyenlerin ya da ödemelerini gerçekleştirmek isteyenlerin başvurduğu ihtiyaç kredisinde faiz ve geri ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Kullanıcılar genellikle en düşük faizli ve en az taksitle veren bankaları araştırıyor. İşte 100 bin lira ihtiyaç kredisini 12 ay vadeyle çeken bir kişinin ödeyeceği ve taksit miktarları...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI (YÜZDE 1,99)

TEB

Faiz Oranı: yüzde 1,99
Aylık Taksit: 9.800 TL
Toplam Ödeme: 118.177 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

CEPTETEB

Faiz Oranı: yüzde 1,99
Aylık Taksit: 9.800 TL
Toplam Ödeme: 118.177 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

FAİZ ORANI YÜZDE 3,39 – 3,79 ARASI

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 3,39
Aylık Taksit: 10.908 TL
Toplam Ödeme: 131.475 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: yüzde 3,59
Aylık Taksit: 11.072 TL
Toplam Ödeme: 133.435 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: yüzde 3,75
Aylık Taksit: 11.203 TL
Toplam Ödeme: 134.438 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

ING

Faiz Oranı: yüzde 3,79
Aylık Taksit: 11.236 TL
Toplam Ödeme: 135.409 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

KATILIM BANKALARI

VAKIF KATILIM

Kâr Payı: yüzde 3,89
Aylık Taksit: 11.319 TL
Toplam Ödeme: 136.401 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Kâr Payı: yüzde 4,29
Aylık Taksit: 11.653 TL
Toplam Ödeme: 140.407 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı: yüzde 4,40
Aylık Taksit: 11.745 TL
Toplam Ödeme: 141.518 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

FAİZ ORANI YÜZDE 4 VE ÜZERİ

ENPARA.COM (MASRAFSIZ)

Faiz Oranı: yüzde 4,29
Aylık Taksit: 11.653 TL
Toplam Ödeme: 139.832 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 4,20
Aylık Taksit: 11.577 TL
Toplam Ödeme: 139.501 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

HSBC

Faiz Oranı: yüzde 4,27
Aylık Taksit: 11.636 TL
Toplam Ödeme: 140.205 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

ICBC TURKEY

Faiz Oranı: yüzde 4,58
Aylık Taksit: 11.898 TL
Toplam Ödeme: 143.347 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 4,59
Aylık Taksit: 11.906 TL
Toplam Ödeme: 143.449 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 4,63
Aylık Taksit: 11.940 TL
Toplam Ödeme: 143.857 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

EN YÜKSEK FAİZLİ KREDİLER

HALKBANK

Faiz Oranı: yüzde 5,25
Aylık Taksit: 12.473 TL
Toplam Ödeme: 150.251 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 5,54
Aylık Taksit: 12.726 TL
Toplam Ödeme: 153.288 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en düşük taksitli ihtiyaç kredisi

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: yüzde 5,89
Aylık Taksit: 13.035 TL
Toplam Ödeme: 156.991 TL

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