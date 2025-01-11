Navlun fiyatlarına 3 haftada üçüncü zam! Yük taşımacılığı pazarı belirsizlikle başa çıkmaya çalışıyor

11 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 16:55

Dünya konteyner endeksi 2025’in ilk haftasında yüzde 2 arttı. 40’lık olarak adlandırılan konteynerin navlun fiyatı 3 bin 986 dolara çıktı. Afrika'da devam eden rota değişiklikleri, olası işçi grevleri ve hava ve deniz taşımacılığında yaklaşan tarife değişiklikleri nedeniyle yük taşımacılığı sektörü zorlu bir 2025 yılıyla karşı karşıya kalacak.

Kızıldeniz​'deki sürekli saldırılar, konteyner trafiğini Ümit Burnu üzerinden yönlendirmeye devam ediyor, transit sürelerini uzatıyor ve navlun oranlarını yüksek tutuyor. Navlun fiyatları 12 Eylül’de bugüne kadar en yüksek fiyatı olan 4 bin 168 dolara çıkmıştı. Ancak şu an zirveden düşük gibi görünen 3 bin 986 dolarlık fiyat, 2024’ün ocak ayına göre yüzde 30 yukarıda. En fazla zam gelen konteyner hattı Şangay- Los Angeles​ ve Şangay​ -New York arasında oldu.

KIZILDENİZ KESİNTİLERİ VE KAPASİTE AYARLAMALARI TEDİRGİN EDİYOR

Kapasitenin yeniden devreye alınması, aşırı kapasite konusunda endişelere yol açıyor. Taşıyıcılar, eski gemileri hurdaya çıkarma, charter filolarını azaltma, yavaş seyir ve boş seferler gibi önlemlerle bu riski azaltmak için aktif olarak çalışıyor.

İŞÇİ GREVLERİ SÜRÜYOR

8 Ocak'ta çözülmemiş konularda anlaşmaya varılmasına rağmen, ABD Doğu ve Körfez kıyısı limanlarına yönelik saldırı tehdidi tamamen ortadan kalkmadı. 2025'te özellikle Çin ithalatları ve Kanada ve Meksika'dan gelen mallar için yeni ABD tarifeleri ticaret akışlarını kökten değiştirebilir. Tarifelerin Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere kaynak kaymasını teşvik ederek küresel ticaret dinamiklerini daha da değiştirmesi bekleniyor.

Taşıyıcılar ve nakliyeciler jeopolitik riskler, değişen kapasite zorlukları ve değişen ticaret politikalarıyla mücadele ederken, 2025 yük taşımacılığı sektörü belirsiz bir yıl olarak adlandırıldı.