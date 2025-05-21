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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Ne dolar ne euro! İşte en çok değer kazanan para birimi!

Artan petrol fiyatları, Norveç ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirirken, ülkenin para birimi kron da değer kazandı. Norveç kronu, dolar karşısında son 16 haftanın, euro karşısında ise yaklaşık 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Ne dolar ne euro! İşte en çok değer kazanan para birimi!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 13:00

Jeopolitik tansiyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin sürmesi bekleniyor.

Ne dolar ne euro! İşte en çok değer kazanan para birimi!

İsrail'in İran'a saldırı düzenleyip nükleer tesislerini yok edeceğine dair haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselmeye başlamıştı. Avrupa'nın önemli petrol ve doğal gaz üreticileri arasında yer alan Norveç, petroldeki yükselişin etkisini para birimi kronda da gördü. Norveç kronu, petrol fiyatlarının yükselmesiyle, dolara karşı 16 haftalık, euroya karşı ise yaklaşık 7 haftalık zirveye ulaştı.

ING analisti Francesco Pesole, dolar alternatifleri arayışının kronu ve diğer Avrupa para birimlerini desteklediğini söylüyor. Gün içinde dolar 10,1790 kron, euro ise 11,5206 krona kadar geriledi.

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ETİKETLER
#İsveç Kronu
#Avro / Dolar
#Euro/tl Kuru
#De-dolarizasyon
#isviçre kronu
#norveç kronu
#Ekonomi
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