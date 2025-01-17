Nereden arsa alınır, metrekare fiyatı ne kadar olmalı? Uzman isimden arsa alım tüyoları

17 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:50

Son dönemde yükselen konut fiyatları vatandaşları güvenli liman olarak görülen arsa yatırımına yöneltiyor. Ancak bu noktada kafalarda "Nereden arsa alınır, arsa metrekare fiyatı ne kadar olmalı?" gibi sorular beliriyor. Uzman Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, hem bu sorulara cevap hem de arsa alım satımına ilişkin önemli ipuçları verdi.

Türkiye yüksek enflasyon​ döneminden geçerken, vatandaşlar, ellerindeki birikimi en doğru yatırım​ aracında değerlendirmek için ciddi bir arayış içerisinde. Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra dolar​ ve altın​ gibi yatırım araçlarındaki dalgalanmalar vatandaşları yeniden arsa yatırımına yönlendirmeye başladı. Bu noktada kafalarda "Nereden arsa alınır? Ne kadara arsa alınır?" gibi sorular beliriyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KELEPİR ARSA KALMADI

Özellikle Batı bölgelerinde "kelepir" diye tabir edilebilen kısa vadede yüksek kâr vadeden arsa kalmadı. Bu sebeple vatandaşlar arsa yatırımı açısından alternatif arayışına geçerken Uzman Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, konuya ilişkin tgrthaber.com'a önemli açıklamalarda bulundu. Kas, arsa yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara ipuçları verirken ideal metrekare fiyatı konusunda da net ifadeler kullandı.

ARSA METREKARE BİRİM FİYATI NE KADAR OLMALI?

Pandemiden sonra arsa yatırımına ilginin arttığını, söz konusu ilginin halen devam ettiğini belirten Nilüfer Kas, "Cebinde parası olan ama konut alamayan insanlar, belki ileride değerlenir ya da 'Üzerine bir şey yapabilirim' umuduyla toprak almaya başladı. Tabii son 2 yılda arsaya olan ilgi fiyatları da katladı. Büyükşehirlere yakın olan bölgeler çok ciddi prim yaptı. Bugün için cebinde parası olanlara, şu tavsiyede bulunulabilirim. Metrekaresi 500 liranın altında bir yer bulurlarsa hemen alsınlar" ifadelerini kullandı.

ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ancak satın alınacak arazinin vasfının ne olduğuna iyi bakılması gerektiğini dile getiren Kas "Vatandaşlarımız satın alacakları arazinin tarla ya da zeytinlik vasfında olup olmadığına dikkat etsinler. Çünkü birçok vatandaş arsa seçerken hata yaptı maalesef. Mesela, üzerine inşaat yapmak maksadıyla 3 dönüm tarla aldılar, oysa 5 dönüm altındaki tarla vasfındaki bir araziye çivi bile çakamazsınız. Böyle yanlış alımlar da oldu. Bunun yanında kesinlikle hisseli bir yer de alınmamalı" diye konuştu.

NEREDEN ARSA ALINIR? "5 YIL" DETAYI

"Nereden arsa alınır?" sorusuna da yanıt veren Nilüfer Kas, şunları söyledi: "Bölgesel olarak baktığımızda aslında en mantıklı yatırım, henüz yapılaşmanın olmadığı ancak yapılaşmaya yakın yerlerdir. 'Dedemin zamanında dutluktu. Şimdi üzerinde plaza var' denilen yerlere baksınlar. Çünkü artık kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde arsa metrekare birim fiyatı olarak 2000 doların altında değil. Bu nedenle insanların kendi memleketlerinde en fazla, imar gelebileceğini düşündükleri arazileri tespit etmelerinde ve yatırımlarını buralara yapmalarında fayda var. Ve bu arsayı en az 5 yıl unutacaklar. Eskiden bu süre 10 yıldı. Bunun yanında 'İleride tasımı tarağımı toplar, memleketime giderim, üzerine bir bina dikerim' diyebilecekleri her yerden arsa alabilirler. Metrekare fiyatı 500 liranın altında olan her yer değerlendirilebilir."