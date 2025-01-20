Net uluslararası yatırım pozisyonu kasım ayında açık verdi

20 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu verilerini açıkladı. Net uluslararası yatırım pozisyonu Kasım sonunda 296 milyar 708 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası​'ndan gelen verilere göre, Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu 7,2 milyar ABD doları​ azalarak 296,7 milyar dolar oldu.

NET UYP AÇIK VERDİ

Kasım ayında;

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre %1,1 oranında azalışla 363,0 milyar ABD doları,

Yükümlülükleri ise %0,5 oranında artışla 659,7 milyar ABD doları,

Net uluslararası yatırım​ pozisyonu 7,2 milyar ABD doları azalarak -296,7 milyar ABD doları,

Rezerv Varlıklar kalemi, bir önceki aya göre %1,3 oranında azalışla 157,7 milyar ABD doları oldu.

Varlıklar alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde;

Doğrudan yatırımlar kalemi %0,7 oranında artarak 70,3 milyar ABD doları,

Diğer yatırımlar kalemi %1,9 oranında azalarak 130,8 milyar ABD doları,

Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları %1,8 oranında azalışla 47,8 milyar ABD doları,

Yükümlülükler altındaki doğrudan yatırımlar kalemi, bir önceki aya göre %0,8 oranında artışla 179,6 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde;

Portföy yatırımları kalemi %4,3 oranında artarak 121,9 milyar ABD doları,

Diğer yatırımlar kalemi %0,9 oranında azalarak 358,2 milyar ABD doları,

Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri %3,8 oranında azalışla 36,1 milyar ABD doları oldu.