Net uluslararası yatırım pozisyonu kasım ayında açık verdi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu verilerini açıkladı. Net uluslararası yatırım pozisyonu Kasım sonunda 296 milyar 708 milyon dolar açık verdi.
Merkez Bankası'ndan gelen verilere göre, Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu 7,2 milyar ABD doları azalarak 296,7 milyar dolar oldu.
NET UYP AÇIK VERDİ
Kasım ayında;
- Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre %1,1 oranında azalışla 363,0 milyar ABD doları,
- Yükümlülükleri ise %0,5 oranında artışla 659,7 milyar ABD doları,
- Net uluslararası yatırım pozisyonu 7,2 milyar ABD doları azalarak -296,7 milyar ABD doları,
- Rezerv Varlıklar kalemi, bir önceki aya göre %1,3 oranında azalışla 157,7 milyar ABD doları oldu.
Varlıklar alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde;
- Doğrudan yatırımlar kalemi %0,7 oranında artarak 70,3 milyar ABD doları,
- Diğer yatırımlar kalemi %1,9 oranında azalarak 130,8 milyar ABD doları,
- Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları %1,8 oranında azalışla 47,8 milyar ABD doları,
- Yükümlülükler altındaki doğrudan yatırımlar kalemi, bir önceki aya göre %0,8 oranında artışla 179,6 milyar ABD doları oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde;
- Portföy yatırımları kalemi %4,3 oranında artarak 121,9 milyar ABD doları,
- Diğer yatırımlar kalemi %0,9 oranında azalarak 358,2 milyar ABD doları,
- Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri %3,8 oranında azalışla 36,1 milyar ABD doları oldu.
Kaynak: tgrthaber.com