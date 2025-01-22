Netflix’ten zam kararı! Abone sayısı 300 milyonu geçti

22 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:40

Netflix, Türkiye'de abonelik ücretlerine 2024 yılı içinde iki kez zam yapmıştı. Yeni yılın ilk ayında abone sayısı ve gelirini açıklayan Netflix’ten yeni bir zam kararı geldi. Abone sayısı 300 milyonu geçen Netflix’in geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 10,2 milyar dolara yükseldi. Peki, Netflix 2025 yılında Türkiye’de abonelik ücretlerine zam yaptı mı? İşte abonelik planları ve ücretleri.

Netflix’in abone sayısı​ 300 milyonu geçti. Dördüncü çeyrek geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 10,2 milyar dolara çıktı. Netflix​ yeni yatırımlara alan açmak için ABD​, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de çoğu planda fiyatlarına zam yaptı. Peki, Netflix’in zam kararı açıkladığı ülkeler arasında Türkiye var mı?

NETFLİX KAR ORANINI ARTIRDI

2024’ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan Netflix abone sayısının yanında gelirlerini de arttırdı. Netflix’in dördüncü çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 10,2 milyar dolara yükseldi.

Netflix yılın son çeyreğinde 10,2 milyar dolar gelir​ etti. Şirketin net kârı da son çeyrekte 1,9 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net karı ise 938 milyon dolardı. Netflix’in dünya genelindeki abone sayısı ise 301,6 milyona ulaştı.

ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM KARARI

Netflix açıkladığı karların ardından bazı ülkelerde abonelik ücretlerine zam yaptı. Yeni yatırımlara alan açmak için ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de fiyatlara zam yaptı. Netflix’in zam kararı açıkladığı ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

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