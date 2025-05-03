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 | İrem Çınar

Nike, Adidas, Skechers ve Crocs'ta şok gelişme! Dev ayakkabı markaları iflasın eşiğinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri, küresel ayakkabı devlerini zora soktu. Adidas, Nike, Skechers, Crocs ve Columbia gibi sektörün dev markaları, yüzde 220'ye ulaşan vergi yükü nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Markalar üretim ve siparişlerde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirterek acil vergi muafiyeti talebinde bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 15:32

Donald Trump’ın hayata geçirdiği gümrük tarifeleri, dünya çapındaki ayakkabı devlerini ciddi şekilde etkiledi. Yeni vergi politikaları, firmalara yüzde 220’ye kadar ek maliyet yüklerken, Nike, Adidas, Skechers, Columbia, Crocs, Under Armour ve Toms gibi dev markalar siparişlerin büyük bölümünün iptal edildiğini ve mevcut stokların hızla tükenme riskiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

AYAKKABI DEVLERİ ALARM VERİYOR

ABD’nin önde gelen ayakkabı üretici ve perakendecileri, Başkan Trump’a hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, sektörü bekleyen tehlikeyi açıkça dile getirdi. Mektupta, ayakkabı endüstrisinin yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nike, Adidas, Skechers ve Crocs'ta şok gelişme! Dev ayakkabı markaları iflasın eşiğinde

SİPARİŞLER DURDU, KRİZ KAPIYA DAYANDI

Yüzlerce firmanın kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen mektupta, çok sayıda siparişin durdurulduğu ve ABD'deki tüketiciler için ayakkabı tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği vurgulandı. Mektuba göre bazı şirketlerin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödemek zorunda kalması, sektör genelinde telafisi zor bir ekonomik baskıya neden olacak.

Nike, Adidas, Skechers ve Crocs'ta şok gelişme! Dev ayakkabı markaları iflasın eşiğinde

VERGİ KRİZİ NEDENİYLE FİYATLAR ARTABİLİR

Özellikle uygun fiyatlı ürünler sunan ve düşük-orta gelir grubuna hitap eden markaların, bu yüksek vergileri ya karşılaması ya da fiyatlara yansıtması gerektiği, ancak her iki durumda da sürdürülebilirliğin tehdit altında olduğu bildirildi. Şirketler, vergi muafiyeti sağlanmadığı takdirde kapanmaların kaçınılmaz olacağını belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Adidas şu an hangi ülkenin?
Adidas, merkezi Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Herzogenaurach'ta bulunan bir Alman spor giyim ve ayakkabı şirketidir .
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