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 | İrem Çınar

İstanbul'daki deprem sonrası arsa fiyatları uçuşa geçti! Fiyatlar 2 katına çıktı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Silivri, Çatalca ve Tekirdağ gibi bölgelerde arsa fiyatları hızla yükseldi. Ancak uzmanlar, özellikle imara kapalı arazilerde "yakında imar çıkar" vaadiyle yapılan satışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 14:22

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevresinde arsa ve tarla piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu ve Saray gibi bölgelerde talep artışıyla birlikte fiyatlar rekor seviyelere çıktı. Ancak bu yükseliş beraberinde dolandırıcılık riskini de getiriyor. Uzmanlar, yatırımcıları acele karar vermemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul'daki deprem sonrası arsa fiyatları uçuşa geçti! Fiyatlar 2 katına çıktı

DEPREMLE BİRLİKTE FİYATLAR TAVAN YAPTI

Depremin ardından özellikle imarlı arsalar büyük ilgi görmeye başladı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Silivri’de daha önce 2,5 milyon TL’den satılan 450 metrekarelik imarlı bir arsa, bugün 4 milyon TL’ye alıcı buluyor. Benzer şekilde Tekirdağ Çorlu’da imarsız 1.000 metrekarelik bir arsanın değeri kısa sürede 1,5 milyondan 2,5 milyona çıktı. Bölgedeki emlakçılar bu ilgi artışını olumlu karşılarken, bazı fırsatçı satıcılardan dolayı endişe duyuyor.

Silivri’de uzun süredir gayrimenkul danışmanlığı yapan Ahmet Göyneli, arsa talebinin özellikle müstakil ev ve tiny house kurmak isteyen kişilerden geldiğini belirtiyor. Göyneli, "Her arsa değerlenecek diye bir şey yok. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapılmalı" şeklinde konuşarak vatandaşları uyardı.

İstanbul'daki deprem sonrası arsa fiyatları uçuşa geçti! Fiyatlar 2 katına çıktı

GERÇEK DIŞI VAATLERE DİKKAT

Gayrimenkul hukukçusu Avukat Ebru Yılmaz da son dönemde hızla artan ilgiden dolayı yatırımcıların yanıltıcı vaatlere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "İmara kapalı araziler, sanki yakında imar gelecekmiş gibi satılıyor. Belediyeden onaylı bir imar planı olmadan böyle vaatlere inanılmamalı" ifadelerini kullandı. Tekirdağ Çeşmeli gibi yapılaşmaya kapalı alanlarda bu tarz sahte satışların arttığı da belirtti.

Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban ise geçmişte yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Taban, "2005’te Marmara Ereğlisi’nde 'yakında imar çıkacak' denilerek satılan bir arsa var. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala imar izni çıkmadı. İnsanların umutları suistimal ediliyor" şeklinde konuştu. Ayrıca bazı dolandırıcıların kendilerini belediye personeli gibi tanıtarak güven kazanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

İstanbul'daki deprem sonrası arsa fiyatları uçuşa geçti! Fiyatlar 2 katına çıktı

TINY HOUSE İLGİSİ TUZAKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Son yıllarda popüler hale gelen tiny house trendi de arsa taleplerini artırdı. Ancak şehir plancıları, bu yapılarla ilgili önemli bir detayı hatırlattı:

"Tiny house’lar kalıcı yapı olamaz, tekerlekli ve taşınabilir olmak zorundadır. Ayrıca altyapısı olmayan yerlere bu tarz yapılar yerleştirmek yasal değildir."

ARSA ALACAKLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Uzmanlar, arsa yatırımı yapmadan önce şu adımların atılması gerektiğini söylüyor:

  • Tapu kaydı, niteliği ve hisse durumu incelenmeli.
  • Belediyeden resmi imar durumu sorgulanmalı.
  • Parselin sınırları ve konumu kadastrodan doğrulanmalı.
  • Elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı imkanları araştırılmalı.
  • Zemin etüdü yaptırılarak deprem ve heyelan riskleri değerlendirilmeli.
  • Tarım Kanunu kapsamında bölünemezlik gibi yasal kısıtlamalar dikkate alınmalı.
  • Alım satım işlemleri noter onaylı sözleşmeyle veya resmi tapu devriyle yapılmalı.
  • Tapu üzerinde ipotek, haciz veya vergi borcu olup olmadığı kontrol edilmeli.
  • Bölgedeki imar projeleri ve ulaşım yatırımları hakkında bilgi edinilmeli.
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Sıkça Sorulan Sorular

Arsa değeri nasıl hesaplanır?
Bir arsanın rayiç bedeli hesaplanırken, çevrede yer alan üç arsanın rayiç bedellerinin toplamı; arsaların toplam m²'lerine bölünerek bulunur. Elde edilen değer, bölgedeki arsaların m² başına değerini verir. Bu değeri, arsanızın m²'si ile çarparak, ortalama rayiç bedeliniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
ETİKETLER
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