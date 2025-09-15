Bu akşam Uzak Şehir Var mı? Uzak Şehir 2. sezon ilk bölüm

İstanbul
Uzak Şehir 2. sezon zamanı dizinin sadık izleyicileri tarafından merak ediliyor.
Kanal D’de ekrana gelen Uzak Şehir dizisinin sezon finalinde Kaya, Nadim’le tartışırken otomobille uçurumdan aşağıya yuvarlanmış, Kaya ve Nadim’in yaşayıp yaşamayacağı gizemini korumuştu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 2. sezon yayın zamanı açıklandı.
15 Eylül Kanal D yayın planına göre, Uzak Şehir 2. sezon ilk kısmıyla bu akşam saat 20:00’de seyirci karşısına çıkacak.
Senaryosunu Gülizar Irmak’ın yazdığı, yönetmen sandalyesinde Ahmet Katıksız’ın oturduğu Uzak Şehir’in oyuncu kadrosu şöyle;