Avatar
Editor
 | Banu İriç

Çocukların önünde babaya tokat! Bakan Tunç devreye girdi

Gebze'de çocuklarının önünde okul yolunda tokatlanan baba için savcılık harekete geçti. Okul yolunda aşırı hız yaparak güvenliği tehdit eden şoförle ilgili verilen talimatı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 18:52

Kocaeli'nin ilçesinde çocuklarının gözü önünde aşırı hızlı giden öfkeli sürücü tarafından saldırıya uğrayan için Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakan Yılmaz Tunç, soruşturma çerçevesinde gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Çocukların önünde babaya tokat! Bakan Tunç devreye girdi


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç şunları söyledi: "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Çocukların önünde babaya tokat! Bakan Tunç devreye girdi

GEBZE'DE NE OLDU?

Gebze'de iki çocuğunu okula götüren baba aşırı hızlı giden cip sürücüsünü uyardı. Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki olayda okul yolunda ilerleyen baba sürücüyü sözlü olarak uyarınca yolu kesildi. Öfkeli şoför çocuklarının yanında babanın boğazını sıkarak tokat attı.

