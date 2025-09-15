Çocukların önünde babaya tokat! Bakan Tunç devreye girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarının gözü önünde aşırı hızlı giden öfkeli sürücü tarafından saldırıya uğrayan baba için Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakan Yılmaz Tunç, soruşturma çerçevesinde gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç şunları söyledi: "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

GEBZE'DE NE OLDU?

Gebze'de iki çocuğunu okula götüren baba aşırı hızlı giden cip sürücüsünü uyardı. Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki olayda okul yolunda ilerleyen baba sürücüyü sözlü olarak uyarınca yolu kesildi. Öfkeli şoför çocuklarının yanında babanın boğazını sıkarak tokat attı.