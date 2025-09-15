Menü Kapat
24°
Gündem
 Banu İriç

İBB konserinde terör propagandası yapan Pınar Aydınlar'a istenen ceza belli oldu

İstanbul'da İBB tarafından düzenlenen programda sahneye çıkan Pınar Aydınlar'ın davasında mütalaa açıklandı. Terör örgütü övgüsü propagandası yapmaktan istenen ceza belli oldu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 18:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tunceli buluşması gününde sahne alan şarkıcı Pınar Aydınlar için istenen ceza belli oldu.Savcılık, Aydınlar'ın 'basın ve yayın yoluyla yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İBB konserinde terör propagandası yapan Pınar Aydınlar'a istenen ceza belli oldu

SEYİT RIZA POSTERİ AÇIP TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVMÜŞTÜ

, İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında 12 Aralık 2024 tarihinde konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Aydınlar'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.

İBB konserinde terör propagandası yapan Pınar Aydınlar'a istenen ceza belli oldu

7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı. Mütalaada, sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı da belirtilerek 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN BERAAT TALEBİ

Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen 'HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları' isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane'de 'eş başkan' olarak Aydınlar'ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin bulunduğu ancak sanık Aydınlar'ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi.
Duruşmada savunma yapan sanık Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek mahkemeden savunma için süre talep ettiler.

İBB konserinde terör propagandası yapan Pınar Aydınlar'a istenen ceza belli oldu

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

