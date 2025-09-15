Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı: Su artık ücretsiz

Türkiye'deki uçak yolculuklarında yeni bir döneme geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçuşlarında bugün itibarıyla yolculara ücretsiz su ikramının başladığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı: Su artık ücretsiz
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 20:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçuşlarında bugün itibarıyla yolculara ücretsiz su ikramının başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı: Su artık ücretsiz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir bardak suyun lafı mı olur? diyenler olabilir ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://x.com/a_uraloglu/status/1967578061551133058

ÜCRETSİZ SU TEMİNİ ZORUNLU OLMUŞTU

Bakan Uraloğlu 7 Eylül'de yaptığı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdikleri talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesinin zorunlu olacağını bildirmişti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı: Su artık ücretsiz

Uraloğlu, özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalmasının, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabildiğine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanması işletmelerin sorumlulukları arasında görülüyor. Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pegasus ve AJet’te yeni dönem: İç hatlarda ücretsiz su dönemi başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
THY pilotundan millilere duygusal teşekkür
ETİKETLER
#uçak
#Iç Hat Uçuşları
#Ücretsiz Su
#Yolcu Memnuniyeti
#Sivil Havacılık
#Altyapı Bakanlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.