THY pilotundan millilere duygusal teşekkür

EuroBasket 2025 finalinde ikinci olarak gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımı dönüş uçağında teşekkürle karşılandı.

Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a gelen kafileyi taşıyan uçağın pilotu, yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti. THY pilotu yaptığı anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Pilotun bu sözleri üzerine yolcular alkışlarla milli basketçilere destek verdi.