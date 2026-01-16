Menü Kapat
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonucu ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı. Uyuşturucu ile mücadeleye her zaman destek verdiğini söyleyen Kaynarca sonuçların açıklanmasının ardından paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimlere de uzanan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif çıktı.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonucu ortaya çıktı

KAYNARCA'DAN SONUÇ SONRASI AÇIKLAMA

Testi negatif çıkan Kaynaca sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi: "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip "merak etmeyin, alnım açık başım dik" sözümü de ispat etmiş oldum. "Her şerden bir hayır çıkar" sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla".

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonucu ortaya çıktı

"HER ZAMAN UYUŞTURUCUYA KARŞIYIM"

Kaynarca gözaltı sonrası yaptığı açıklamasında "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Alnım açık, başım dik" demişti.
Oyuncu Oktay Kaynarca adliyedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılıkta verdiği ifadesi de ortaya çıkmıştı. Kaynarca ifadelerinde şu sözleri kullandı: "İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Ben sormuş olduğunuz Günyüzü Konaklarındaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca'nın ifade ettiği ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ikinci açıklama: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak
