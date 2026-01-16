Voleybolcu Derya Çayırgan’ın "biriktirip aldım" dediği lüks rezidans görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen eski milli voleybolcu Derya Çayırgan’ın, MASAK raporlarında geçen para alışverişinde "ev almak için gönderdim" dediği söz konusu havuzlu lüks rezidans görüntülendi.