Atlas 'yan bakma' kavgasında can verdi: Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta akşam saati 20.20 sıralarında yan bakma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada E.Ç isimli 15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Kavga anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında kavga çıktığı, Atlas'ın bıçaklandığı görülürken, olaydan sonra sokakta yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Atlas'ı bıçaklayan zanlının olaydan önce arkadaşlarıyla kafede oturduğu anlar da kameraya yansıdı.Çay işletmeciliği yapan Yener Başkutlu, "Genç bir kardeşimiz bıçaklandı. Bir kargaşa duyduk. Olayın ne olduğuna baktık. 16 yaşındaydı. Biz müdahale etmeye çalıştık ancak yarası büyük olduğu için bir şey yapamadık. Aslında olayda bir şey yoktu. Niye yan baktın olayı olmuş. Vuran çocuk genç kızla birlikteymiş. Kıza hava olsun diye bıçaklamış. Vurup geri geldi. Biz onu yakaladık, emniyete teslim ettik. Saniyelik oldu olay. Çok üzgünüm" dedi.