Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyum atandı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a yaptırım geldi. İstanbul temsilcisine TMSF tarafından kayyum atandı. Esasen ise Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 20:47

Süper Lig'de bir kayyum ataması daha gerçekleşti. An itibarıyla Kasımpaşa'dan sonra Eyüpspor'a da kayyum atandı ve kulübün yönetimi bir süreliğine kamu nezdine geçmiş oldu.

9 ŞİRKETE AYNI ANDA KAYYUM ATANDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında kulüp başkanı Murat Özkaya'nın tutuklanmasının ardından, şimdi de Eyüpspor'a kayyum atandı. Ayrıca da Eyüpspor ile birlikte tam 8 şirkete daha atama gerçekleştirildi.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyum atandı!

TEKNİK DİREKTÖRDEN TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'un başına geçen teknik direktör Atila Gerin, kupadaki 2-1'lik Iğdır FK galibiyetini değerlendirmiş ve "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. Üç puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye yapılacak. Zor süreçte, kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu
Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
