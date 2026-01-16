Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyum atandı!

Kategoriler
Süper Lig'de bir kayyum ataması daha gerçekleşti. An itibarıyla Kasımpaşa'dan sonra Eyüpspor'a da kayyum atandı ve kulübün yönetimi bir süreliğine kamu nezdine geçmiş oldu.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında kulüp başkanı Murat Özkaya'nın tutuklanmasının ardından, şimdi de Eyüpspor'a kayyum atandı. Ayrıca da Eyüpspor ile birlikte tam 8 şirkete daha atama gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'un başına geçen teknik direktör Atila Gerin, kupadaki 2-1'lik Iğdır FK galibiyetini değerlendirmiş ve "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. Üç puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye yapılacak. Zor süreçte, kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu." ifadelerini kullanmıştı.