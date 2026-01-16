Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyum atandı!

Süper Lig'de bir kayyum ataması daha gerçekleşti. An itibarıyla Kasımpaşa'dan sonra Eyüpspor'a da kayyum atandı ve kulübün yönetimi bir süreliğine kamu nezdine geçmiş oldu.

9 ŞİRKETE AYNI ANDA KAYYUM ATANDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında kulüp başkanı Murat Özkaya'nın tutuklanmasının ardından, şimdi de Eyüpspor'a kayyum atandı. Ayrıca da Eyüpspor ile birlikte tam 8 şirkete daha atama gerçekleştirildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'un başına geçen teknik direktör Atila Gerin, kupadaki 2-1'lik Iğdır FK galibiyetini değerlendirmiş ve "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. Üç puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye yapılacak. Zor süreçte, kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu." ifadelerini kullanmıştı.