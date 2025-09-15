12 dev adam gümüş madalya ile yurda döndü

EuroBasket 2025’te gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam yurda döndü. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, finalde Almanya’ya 88-83 kaybederek turnuvadan gümüş madalya ile ayrılmıştı.

HAVAALANINDA COŞKUYLA KARŞILANDILAR

12 Dev Adam, bugün yurda döndü. Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli sporcularımız havaalanında coşkuyla karşılandı.

Milli Takım kafilesinin karşılanmasında İstanbul Valisi Davut Gül de hazır bulundu. Basketbol oyuncusu Alperen Şengün, "Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, bir gün o kupayla ülkemize döneceğiz." dedi.