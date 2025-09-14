Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Ayrıca Erdoğan, tarihi başarı için 'azim ve mücadele' vurgusunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 00:19

Cumhurbaşkanı , FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kazanarak tarihi bir başarıya imza atan A Millî Erkek Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz."

https://x.com/RTErdogan/status/1967321202495471830

FİNALDE SON SANİYELERDE KAYBETMİŞTİK

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan Türkiye, dördüncü periyotun son bölümünde mağlup olmuş ve turnuvadan ikincilikle ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE FİNAL ÖNCESİNDE KAÇ MAÇ KAZANMIŞTI?
12 Dev Adam, 8 galibiyet almış ve namağlup şekilde finale gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
12 Dev Adam şampiyonluğu son anda kaybetti: Teşekkürler çocuklar!
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya geldi!
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#recep tayyip erdoğan
#gümüş madalya
#12 dev adam
#eurobasket 2025
#Avrupa Basketbol Şampiyonası
#A Milli Basketbol Takımı
#Fiba Avrupa Şampiyonası
#Fiba 2025
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.