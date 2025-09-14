Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan A Millî Erkek Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz."

https://x.com/RTErdogan/status/1967321202495471830

FİNALDE SON SANİYELERDE KAYBETMİŞTİK

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan Türkiye, dördüncü periyotun son bölümünde mağlup olmuş ve turnuvadan ikincilikle ayrılmıştı.