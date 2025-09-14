Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak. 12 Dev Adam, kupa öncesinde son bir kez daha zorlu bir sınav verecek.

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!
Burak Ayaydın
14.09.2025
14.09.2025
Türkiye ile Almanya, EuroBasket 2025 final maçında sahaya çıkıyor. 12 Dev Adam; Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı dev müsabakada, rakibini mağlup ederek tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ MAÇ!

Daha önce bir kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan Türkiye, bu gece tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Esasen ise A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk zaferini yaşamayı hedefliyor.

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA 12. RANDEVU

Milliler, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek. Ayrıca da bugüne kadar iki takım arasında oynanan 11 müsabakanın, 4'ünü Türkiye kazanmıştı.

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!

ERGİN ATAMAN AVRUPA'DA 7. KUPASINI İSTİYOR!

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman; Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!

İKİ TAKIM İÇİN EN SKORERLER KONUSU

EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak. Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer isimleri olarak öne çıkıyor. İlave olarak da Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün; turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaund ve 7 asistlik performans sergiledi. Diğer tarafta ise kariyerini Orlando Magic'te sürdüren Wagner; şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaund ve 3,6 asist üretti.

Türkiye Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!

TÜRKİYE VE ALMANYA'NIN TURNUVA İSTATİSTİKLERİ

Sayı: 91,1/101,4

Ribaund: 37/40,1

Asist: 23/21,4

Top çalma: 7,5/8,8

Blok: 3,4/4

Top kaybı: 12,5/9,4

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

FİNAL ÖNCESİNDE İKİ TAKIMIN GALİBİYET SAYISI KAÇTI?
Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükselmişti.
