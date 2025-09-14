Fenerbahçe’de de aynı hata: Emre Mor’un 6. krizi!

Emre Mor’un; Fenerbahçe başta olmak üzere, son yıllarda oynadığı takımlarda şaşırtıcı bir istatistiği oluştu! Esasen ise Emre Mor, transfer döneminin ardından Fenerbahçe’de de kadro dışı kalarak zor bir tezata imza attı.

FENERBAHÇE VE EMRE MOR’UN TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe’ye geldiğinden bu yana farklı takımlara kiralanan Emre Mor, geçtiğimiz transfer dönemiyle birlikte de sarı lacivertli kulüpteki kontratının son yılına girmişti. Bu süreçte; Fenerbahçe yönetiminin yine kiralık olarak ayrılmasına olumlu yaklaştığı Emre Mor, sürpriz bir çıkışla Ali Koç yönetiminden bonservisini almak istemiş ve gideceği takıma imza parasıyla katılmayı tasarlamıştı! Halihazırda Fenerbahçe’nin makul bulmadığı senaryoda, Emre Mor da imza parası gibi sebeplerle farklı bir ekiple anlaşamadı ve şu an için takımda kaldı.

FENERBAHÇE’DE DE AYNI HATA: EMRE MOR YİNE KADRO DIŞI KALDI!

Fenerbahçe’de Ocak ayına kadar forma şansı olmayan Emre Mor, yine kariyer krizi yaşamaya başladı! Zira yetenekli futbolcu, son 7 yılda tam 6 kez kadro dışı kalmış oldu ve potansiyeliyle tezat bir hikâye oluşturdu.

FENERBAHÇE’DEN İLK FIRSATTA GİDECEK OLAN EMRE MOR KARİYERİNİN BAŞINDA PARLAMIŞTI

Fenerbahçe’nin sözleşme sonunda serbest bırakacağı Emre Mor, kariyerinin ilk yıllarında yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve hem A Milli Takım’a çağrılmış hem de Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Akabinde ise Emre Mor, pek çok kulüpte oynamış ve bir türlü beklenen istikrarı yakalayamamıştı.

EMRE MOR’UN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 49 maça çıkan Emre Mor, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.