Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Serhat Akın'dan Selçuk Şahin'e zor soru!

Galatasaray'ın Eyüpspor'u mağlup etmesinin ardından kendi YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Serhat Akın, Selçuk Şahin üzerinden net bir mesaj verdi. Esasen ise eski futbolcu Serhat Akın, Selçuk Şahin başta olmak üzere yerli hocalarımızın yeni şeyler denememesinden yakındı.

Serhat Akın'dan Selçuk Şahin'e zor soru!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
00:32
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
00:35

, Teknik Direktörü Selçuk Şahin'i eleştirdi. Ek olarak da sistem oyunlarına dair Pep Guardiola örneğini veren Serhat Akın, Süper Lig ekiplerinde bazı beklentilerin karşılık bulamayacağını iddia etti.

Serhat Akın'dan Selçuk Şahin'e zor soru!

SERHAT AKIN'DAN GALATASARAY MAÇI SONRASINDA SELÇUK ŞAHİN ÇIKIŞI

" hala tam hazır değil ama bir şekilde galip geliyor. Son birkaç yılda bu işi çok iyi yapar hale geldiler. Diğer taraftaysa Selçuk Şahin'den yeni bir sistem göremiyoruz, mesela bir kendi tarzı yok! 5-4-1 oynuyorsun ama bu kadroyla geriden nasıl oyun kuracaksın? Pep Guardiola'yı bulsam soracağım, 'bu sistemi nereden buldun' diye! Orada Ederson ve Manchester City denklemi var, başarılı olunur. Ama burada durum farklı, bugün oyun kurarken kendi kendine hata yapıyorsun. Aslında Galatasaray maçta çok bile zorlandı, kilidi açması epey sıkıntılı oldu. Almanya'da Julian Nagelsmann belki harika şeyler yapmıyor ama yeni bir şeyler deniyor. Selçuk Şahin gibi hocalarımızda neden böyle şeyler göremiyoruz. Bunu anlamlandırmak çok zor!"

Serhat Akın'dan Selçuk Şahin'e zor soru!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY EYÜPSPOR'U HANGİ SKORLA MAĞLUP ETMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.
Tümer Metin'den Cengiz Ünder'e: "Tarih tekerrürden ibarettir"
Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!
