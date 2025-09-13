Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!

Real Madrid, kritik maçta Real Sociedad'ı 2-1 ile geçti. Bu zaferin ardından Madrid liderliğini sürdürürken, diğer tarafta ise ev sahibi için ateş hattına doğru bir adım daha atıldı.

ARDA GÜLER'DEN GALİBİYET GOLÜ!

Real Madrid'in 12. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Dean Huijsen kırmızı kart gördü (32) ve Xabi Alonso'nun öğrencileri ansızın sahada 10 kişi kaldı! Ardından ise 44. dakikada sahneye çıkan Arda Güler; takımının devreye 2-0 önde gitmesini sağlarken, Oyarzabal'ın (56) ikinci yarıda penaltıdan attığı gol ise Sociedad adına puan almaya yetmedi ve müsabaka 2-1'lik Madrid zaferiyle sonuçlandı.

REAL SOCIEDAD KÜME HATTINA DOĞRU!

Maçın ardından Real Madrid; puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken, Real Sociedad ise 2 puanla 17. sırada yer aldı.