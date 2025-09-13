Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!

İstanbul
Real Madrid, kritik maçta Real Sociedad'ı 2-1 ile geçti. Bu zaferin ardından Madrid liderliğini sürdürürken, diğer tarafta ise ev sahibi için ateş hattına doğru bir adım daha atıldı.
Real Madrid'in 12. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Dean Huijsen kırmızı kart gördü (32) ve Xabi Alonso'nun öğrencileri ansızın sahada 10 kişi kaldı! Ardından ise 44. dakikada sahneye çıkan Arda Güler; takımının devreye 2-0 önde gitmesini sağlarken, Oyarzabal'ın (56) ikinci yarıda penaltıdan attığı gol ise Sociedad adına puan almaya yetmedi ve müsabaka 2-1'lik Madrid zaferiyle sonuçlandı.
Maçın ardından Real Madrid; puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken, Real Sociedad ise 2 puanla 17. sırada yer aldı.