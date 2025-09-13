Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!

La Liga'da Real Sociedad ile Real Madrid karşılaştı. Milli yıldız Arda Güler'in fişi çektiği mücadelede, Real Sociedad yeni sezondaki kötü gidişatını devam ettirdi.

Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 21:07

, kritik maçta 'ı 2-1 ile geçti. Bu zaferin ardından Madrid liderliğini sürdürürken, diğer tarafta ise ev sahibi için ateş hattına doğru bir adım daha atıldı.

Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!

ARDA GÜLER'DEN GALİBİYET GOLÜ!

Real Madrid'in 12. dakikada ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Dean Huijsen kırmızı kart gördü (32) ve 'nun öğrencileri ansızın sahada 10 kişi kaldı! Ardından ise 44. dakikada sahneye çıkan ; takımının devreye 2-0 önde gitmesini sağlarken, Oyarzabal'ın (56) ikinci yarıda penaltıdan attığı gol ise Sociedad adına puan almaya yetmedi ve müsabaka 2-1'lik Madrid zaferiyle sonuçlandı.

Arda Güler Real Sociedad'ı ateşe attı!

REAL SOCIEDAD KÜME HATTINA DOĞRU!

Maçın ardından Real Madrid; puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken, Real Sociedad ise 2 puanla 17. sırada yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER KARİYERİNE NASIL DEVAM EDECEK?
Yıldız orta sahanın, etkili bir oyun kurucuya dönüşmesi tasarlanıyor.
ETİKETLER
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#arda güler
#kylian mbappe
#Real Sociedad
#Real Sociedad
#la liga
#la liga
#xabi alonso
#Spor
