Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklamaları!

12 Dev Adam; EuroBasket'te başarıdan başarıya koşarken, Hidayet Türkoğlu da süreci değerlendirdi. Genç yönetici, özellikle gurur duyduklarını dile getirdi.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN KRİTİKLER

"Biz her zaman milli takımımızın yaptığı işlerden gurur duyan bir yönetim olduk. Vatandaşlarımızın basketbolu ne kadar sevdiğini gördük, herkese buradan teşekkür etmek istiyoruz. İlk günden itibaren 'final oynayacağız, şampiyon olacağız' dedik. Ergin hocamızla ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başarı her zaman sporcuların sahada yaptıklarıdır. Bizim görevimiz ise oyunculara, bu performansı sergileyecekleri ortamları hazırlamaktır. Bu ekibin bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Milyonların tek konuştuğu hocamız ve oyuncularımızdır. Biz de vatandaşlarımız gibi onlarla gurur duyuyoruz."