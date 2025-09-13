Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklamaları!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 12 Dev Adam'a dair açıklamalar yaptı. Eski milli sporcu, odak noktasının takım olduğunu ifade etti.

Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklamaları!
12 Dev Adam; EuroBasket'te başarıdan başarıya koşarken, da süreci değerlendirdi. Genç yönetici, özellikle gurur duyduklarını dile getirdi.

Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklamaları!

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN KRİTİKLER

"Biz her zaman milli takımımızın yaptığı işlerden gurur duyan bir yönetim olduk. Vatandaşlarımızın basketbolu ne kadar sevdiğini gördük, herkese buradan teşekkür etmek istiyoruz. İlk günden itibaren 'final oynayacağız, şampiyon olacağız' dedik. Ergin hocamızla ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz. her zaman sporcuların sahada yaptıklarıdır. Bizim görevimiz ise oyunculara, bu performansı sergileyecekleri ortamları hazırlamaktır. Bu ekibin bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Milyonların tek konuştuğu hocamız ve oyuncularımızdır. Biz de vatandaşlarımız gibi onlarla gurur duyuyoruz."

Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklamaları!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Pazar akşamı Almanya ile mücadele edecek.
