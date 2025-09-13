Menü Kapat
26°
Tümer Metin'den Cengiz Ünder'e: "Tarih tekerrürden ibarettir"

Tümer Metin'den, Cengiz Ünder yorumları geldi. Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'in golüyle kazanmasını yorumlayan Tümer Metin, yaşananlara dair olumlu demeçler verdi.

; kendi sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken, Cengiz Ünder son dakikalarda sahne almış ve galibiyet golünü atmıştı. Maçın ardından Beşiktaş'a dair konuşan Tümer Metin, Cengiz Ünder'in kariyeri üzerinden bir okuma yaptı.

"Cengiz Ünder Altınordu'dan Başakşehir'e geldiğinde, Abdullah Avcı vardı. Ardından ise Cengiz Ünder, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a rakip oldu ve İnönü'de çok iyi bir performans göstererek adından söz ettirdi. Sonra da zamanla yurt dışı yaptı zaten. İlave olarak ise Fenerbahçe süreci istediği gibi gitmedi ama tarih tekerrürden ibaretse, ki Sergen hoca da çok istedi Cengiz Ünder'i! Belki kendi içinde bambaşka sorunları vardı. Ama ben çok inanıyorum Cengiz'e ve de solak bir futbolcu. Çok yetenekli. Bu başlangıç da Cengiz Ünder'e iyi bir moral olacaktır. Tabii diğer yeni oyuncular da bugün şans buldu. Ayrıca tüm bu transferlerden düzenli bir verim alabilmesi için 'a da vakit lazım. Maçın ardından kendisi de bunu söyledi ve çok doğru bir tespit yaptı. Galibiyetle birlikte bundan sonraki dönem daha da öz güvenli ilerleyecektir."

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER YURT DIŞINDA HANGİ TAKIMLARDA OYNAMIŞTI?
Yetenekli hücumcu; Roma, Leicester City ve Marsilya'da forma giymişti.
