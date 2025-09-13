Tümer Metin'den Cengiz Ünder'e: "Tarih tekerrürden ibarettir"

Beşiktaş; kendi sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken, Cengiz Ünder son dakikalarda sahne almış ve galibiyet golünü atmıştı. Maçın ardından Beşiktaş'a dair konuşan Tümer Metin, Cengiz Ünder'in kariyeri üzerinden bir okuma yaptı.

TÜMER METİN'DEN CENGİZ ÜNDER'E: "TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR"

"Cengiz Ünder Altınordu'dan Başakşehir'e geldiğinde, Abdullah Avcı vardı. Ardından ise Cengiz Ünder, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a rakip oldu ve İnönü'de çok iyi bir performans göstererek adından söz ettirdi. Sonra da zamanla yurt dışı yaptı zaten. İlave olarak ise Fenerbahçe süreci istediği gibi gitmedi ama tarih tekerrürden ibaretse, ki Sergen hoca da çok istedi Cengiz Ünder'i! Belki kendi içinde bambaşka sorunları vardı. Ama ben çok inanıyorum Cengiz'e ve de solak bir futbolcu. Çok yetenekli. Bu başlangıç da Cengiz Ünder'e iyi bir moral olacaktır. Tabii diğer yeni oyuncular da bugün şans buldu. Ayrıca tüm bu transferlerden düzenli bir verim alabilmesi için Sergen Yalçın'a da vakit lazım. Maçın ardından kendisi de bunu söyledi ve çok doğru bir tespit yaptı. Galibiyetle birlikte bundan sonraki dönem daha da öz güvenli ilerleyecektir."