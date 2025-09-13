Sergen Yalçın'dan 'büyük Beşiktaş' mesajı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir'i son dakikalarda attığı gol ile 2-1 yendi. Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın, zorlu karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmeler yaptı.

SERGEN YALÇIN'DAN 'BÜYÜK BEŞİKTAŞ' MESAJI

"Çocukların gayreti, savaşmaları iyi. Çok zor dakikada gol yedik ama geriye döndük. Kazanmak için çok çaba sarf ettiler ama hala oyunumuz çok eksik! Bunu düzeltmemiz lazım ve kolay da değil, zamana ihtiyacımız var. Ben de daha çok yeniyim. Oyuncuları yeni tanıyoruz ve oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli aradan sonra sistem tamamlanır diye düşünüyorum. Açıkçası doğru oyunu ve doğru kadroyu bulup, büyük Beşiktaş'ı ortaya çıkarmalıyız. Bugünkü maç ile iki hafta önceki Alanyaspor mücadelesi çok farklıydı. Bugün daha istekliydik, Alanyaspor karşısında ise oyuncu eksiğimiz vardı ve de arzumuz yoktu. Şu anda ise daha hedefe odaklanmış bir takımız. Tabii sadece bir maç kazandık, önümüze bakmamız lazım."