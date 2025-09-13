Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, İstanbul'da kritik bir karşılaşma gerçekleşiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Başakşehir'i ağırlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Cerny, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Cengiz, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Jurasek, Abraham.

Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE İLK ZAFERİNİ HEDEFLİYOR!

Beşiktaş'ın başına ikinci kez geçen Sergen Yalçın, Süper Lig'deki ilk maçında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve sahadan puansız ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER HEYECANLA BEKLENİYOR

Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ta, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny gibi yıldızların bu maçta forma şansı bulması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Çağdaş Atan'la yollarını ayırmış ve Nuri Şahin ile görüşmelere başlamıştı.

ZORLU MAÇTA ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Tüpraş Stadyumu'ndaki kritik müsabakada, hakem olarak Alper Akarsu görev alacak ve yardımcılıklarını da Serkan Çimen ile Candaş Elbil üstlenecek.