Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, İstanbul'da kritik bir karşılaşma gerçekleşiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Başakşehir'i ağırlıyor.
Beşiktaş: Mert, Cerny, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Cengiz, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Jurasek, Abraham.
Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.
Beşiktaş'ın başına ikinci kez geçen Sergen Yalçın, Süper Lig'deki ilk maçında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve sahadan puansız ayrılmıştı.
Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ta, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny gibi yıldızların bu maçta forma şansı bulması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Çağdaş Atan'la yollarını ayırmış ve Nuri Şahin ile görüşmelere başlamıştı.
Tüpraş Stadyumu'ndaki kritik müsabakada, hakem olarak Alper Akarsu görev alacak ve yardımcılıklarını da Serkan Çimen ile Candaş Elbil üstlenecek.