Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI
'in 5. haftasında, İstanbul'da kritik bir karşılaşma gerçekleşiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki , bu akşam saat 20.00 itibarıyla 'i ağırlıyor.

https://x.com/Besiktas/status/1966607804896026746

https://x.com/ibfk2014/status/1966607887700013305

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Cerny, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Cengiz, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Jurasek, Abraham.

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE İLK ZAFERİNİ HEDEFLİYOR!

Beşiktaş'ın başına ikinci kez geçen Sergen Yalçın, Süper Lig'deki ilk maçında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve sahadan puansız ayrılmıştı.

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER HEYECANLA BEKLENİYOR

Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ta, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny gibi yıldızların bu maçta forma şansı bulması bekleniyor.

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Çağdaş Atan'la yollarını ayırmış ve Nuri Şahin ile görüşmelere başlamıştı.

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

ZORLU MAÇTA ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Tüpraş Stadyumu'ndaki kritik müsabakada, hakem olarak Alper Akarsu görev alacak ve yardımcılıklarını da Serkan Çimen ile Candaş Elbil üstlenecek.

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR'DE ÇAĞDAŞ ATAN NEDEN GÖREVDEN AYRILDI?
Genç teknik adam, Avrupa'dan elenilmesinin ardından ayrılık kritiğini gündemine almıştı.
