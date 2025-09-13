Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'den duygusal açıklama: "Gözlerim doldu"

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Vaclav Cerny'den maç sonu röportajları geldi. Beşiktaş'ın yeni yıldızları, pozitif mesajlar verdi.

BEŞİKTAŞ'TA CENGİZ ÜNDER'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

"Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen hocanın; başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp, Beşiktaş formasıyla en iyi halimi göstermek istiyorum. Çok şükür. Sergen hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum."

VACLAV CERNY FORMAYI İSTİYOR

"Benim için galibiyetle başlamak çok güzel. Oyunu domine ettik. 2 golle maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza hediye ediyoruz. Önceliğim sağ kanat ama geldiğimde söyledim, ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olmak istiyorum, önemli olmak istiyorum. Sağ kanat, sol kanat, 8 numara; fark etmez. Takıma yardım etmek, gol katkısı vermek istiyorum. İlk gün hocamızla güzel bir diyaloğumuz oldu. Beklediği şeyleri bana çok net anlattı. Benim için her şey çok net. Burada çok iyi karşılandım. Benim için Beşiktaş'ta olmak çok önemli. Bana gösterilen sevgi ve güvenin karşılığını vermek istiyorum. Herkesi ve aynı zamanda kendimi mutlu etmek istiyorum."

EL BILAL TOURE DE POZİTİF KONUŞTU

"Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım. Önemli olan takımın kazanması. Gol atıp takıma yardım edebildiğim için mutluyum. Galibiyet geldi. Takım adına mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazandık, çok önemliydi. Çok mutluyuz."