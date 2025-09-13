Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız büyük oynadı: 7 gollü maçta kazanan Juventus oldu!

Juventus, Serie A'daki zorlu maçta Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip, kritik mücadeleyi 4-3 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

MİLLİ YILDIZLAR SAHNE ALDI: DEV MAÇTA 7 GOL ATILDI!

Juventus; Kelly (14) ile 1-0 öne geçerken, Inter ise Hakan Çalhanoğlu (30) ile skoru eşitledi! Akabinde ise yüksek tempolu mücadelede Kenan Yıldız (38) sahne alırken, ardından da yine Hakan Çalhanoğlu (65) ve de Marcus Thuram (76) üst üste gollerle skoru 3-2 Inter lehine çevirdi! Esasen ise karşılaşmanın son bölümünde yeniden oyuna dönen Juventus, şoku erken atlattı ve Khephren (82) ile Adzic'in (90+1) golleriyle 4-3 galip geldi.

JUVENTUS KAYIPSIZ İLERLİYOR!

Serie A'daki yeni sezona 3'te 3 ile başlayan Juventus, 9 puanla zirvede yer aldı ve 11. sıradaki Inter ile arasındaki farkı 2 maça çıkardı.