TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız büyük oynadı: 7 gollü maçta kazanan Juventus oldu!

Serie A'da devler kozlarını paylaştı. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter karşısında galip geldi.

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız büyük oynadı: 7 gollü maçta kazanan Juventus oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 21:42

'daki zorlu maçta Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip, kritik mücadeleyi 4-3 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

https://x.com/juventusfc/status/1966923914820677982

MİLLİ YILDIZLAR SAHNE ALDI: DEV MAÇTA 7 GOL ATILDI!

Juventus; Kelly (14) ile 1-0 öne geçerken, Inter ise (30) ile skoru eşitledi! Akabinde ise yüksek tempolu mücadelede (38) sahne alırken, ardından da yine Hakan Çalhanoğlu (65) ve de Marcus Thuram (76) üst üste gollerle skoru 3-2 Inter lehine çevirdi! Esasen ise karşılaşmanın son bölümünde yeniden oyuna dönen Juventus, şoku erken atlattı ve Khephren (82) ile Adzic'in (90+1) golleriyle 4-3 galip geldi.

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız büyük oynadı: 7 gollü maçta kazanan Juventus oldu!

JUVENTUS KAYIPSIZ İLERLİYOR!

Serie A'daki yeni sezona 3'te 3 ile başlayan Juventus, 9 puanla zirvede yer aldı ve 11. sıradaki Inter ile arasındaki farkı 2 maça çıkardı.

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız büyük oynadı: 7 gollü maçta kazanan Juventus oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇIN ADAMI KİM SEÇİLDİ?
Kenan Yıldız, mücadelenin ardından sahanın en iyisi olarak öne çıkarıldı.
