Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya geldi!

Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu. Başarılı sporcu, Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Alua Balkibekova'ya kaybetti ve turnuvadan gümüş madalyayla döndü.
İngiltere'de Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine yenilerek ikinci oldu. Milli boksör, mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı.
Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Özbekistanlı rakibi Feruza Kazakova’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek finale yükselmişti.