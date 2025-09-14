Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Olay paylaşım!

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı oynanırken, Karadeniz ekibinden flaş bir hakem paylaşımı geldi. Trabzonspor, yaşananlara dair 'tiyatro' göndermesinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Olay paylaşım!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 20:23

ve arasındaki dev maçta, Ozan Ergün öne çıktı. İlk olarak Trabzonsporlu Onuachu'nun golünü iptal eden Ergün, ardından ise Okay Yokuşlu'yu kırmızı kartla oyundan attı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Olay paylaşım!

TRABZONSPOR'DAN 'İLK PERDE' MESAJI!

Trabzonspor, maçın oynandığı esnada sosyal medya hesaplarından Ozan Ergün'ü paylaştı ve 'İlk perde sona erdi!' ifadelerini kullandı.

https://x.com/Trabzonspor/status/1967270638781165637

SOSYAL MEDYADA DA TARTIŞMA KONUSU OLDU!

Hakemin golü iptal etmesiyle birlikte futbolseverler, konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı ve karar hakkında tartışmalar çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR UĞURCAN ÇAKIR'I NE KADAR BEDELLE GÖNDERMİŞTİ?
Galatasaray, Uğurcan Çakır transferi için 33+3 milyon Euroluk bir anlaşma imzalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de de aynı hata: Emre Mor’un 6. krizi!
Al Hilal'de yıldız isimden büyük rest: Ülkeyi terk etti!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#hakem
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.