Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Olay paylaşım!

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki dev maçta, hakem Ozan Ergün öne çıktı. İlk olarak Trabzonsporlu Onuachu'nun golünü iptal eden Ergün, ardından ise Okay Yokuşlu'yu kırmızı kartla oyundan attı.

TRABZONSPOR'DAN 'İLK PERDE' MESAJI!

Trabzonspor, maçın oynandığı esnada sosyal medya hesaplarından Ozan Ergün'ü paylaştı ve 'İlk perde sona erdi!' ifadelerini kullandı.

https://x.com/Trabzonspor/status/1967270638781165637

SOSYAL MEDYADA DA TARTIŞMA KONUSU OLDU!

Hakemin golü iptal etmesiyle birlikte futbolseverler, konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı ve karar hakkında tartışmalar çıktı.