26°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Al Hilal'de yıldız isimden büyük rest: Ülkeyi terk etti!

Al Hilal'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan sürecinden memnun olmayan Al Hilalli Renan Lodi, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 18:16

'da tezat bir gelişmesi ortaya çıktı. 'de mutlu olmayan Renan Lodi, Suudi Arabistan defterini tek taraflı olarak kapattı.

RENAN LODI'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Ülkesi 'ya dönen Lodi; süreç hakkında, "Son haftalarda Al Hilal ile dostane bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiçbir yanıt alamadım. Avukatım bana, mesleğimi icra etme hakkımdan mahrum bırakılamayacağımı söyledi." açıklamasını yaptı.

Al Hilal'de yıldız isimden büyük rest: Ülkeyi terk etti!

AL HILAL'DEN CEVAP GELDİ

Suudi Arabistan ekibinden yapılan duyuruda; kulübün haklarını korumak için gerekli tüm yasal adımları atmaktan çekinilmeyeceği ve bu konuyla ilgili tüm gelişmelerin, Al-Hilal taraftarlarına karşı şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

RENAN LODI VE AL HILAL DÖNEMİ

Al Hilal ile toplamda 56 maça çıkan Renan Lodi, 4 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.

AL HILAL RENAN LODI'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Suudi Arabistan ekibi, 27 yaşındaki sol bek için Marsilya'ya 23 milyon Euro bonservis ödemişti.
