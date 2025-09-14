Al Hilal'de yıldız isimden büyük rest: Ülkeyi terk etti!

Suudi Arabistan'da tezat bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Al Hilal'de mutlu olmayan Renan Lodi, Suudi Arabistan defterini tek taraflı olarak kapattı.

RENAN LODI'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Ülkesi Brezilya'ya dönen Lodi; süreç hakkında, "Son haftalarda Al Hilal ile dostane bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiçbir yanıt alamadım. Avukatım bana, mesleğimi icra etme hakkımdan mahrum bırakılamayacağımı söyledi." açıklamasını yaptı.

AL HILAL'DEN CEVAP GELDİ

Suudi Arabistan ekibinden yapılan duyuruda; kulübün haklarını korumak için gerekli tüm yasal adımları atmaktan çekinilmeyeceği ve bu konuyla ilgili tüm gelişmelerin, Al-Hilal taraftarlarına karşı şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

RENAN LODI VE AL HILAL DÖNEMİ

Al Hilal ile toplamda 56 maça çıkan Renan Lodi, 4 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.