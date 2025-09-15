Discord Türkiye açıldı mı ne zaman açılacak? Discord yasak son durum

İstanbul
Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatılmıştı.
Bu hüküm, platformda çocuklara yönelik cinsel istismar, tehdit, müstehcenlik ve kamu düzenini bozucu paylaşımların bulunduğu iddialarına dayandırılmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Discord’un Türkiye’den gelen içerik silme ve kullanıcı bilgisi iletme taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle, 5651 Sayılı Yasa kapsamında erişim yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve benzeri servislerle görüşmelerin sürdüğünü ve belirli paylaşımların kaldırılmasına yönelik girişimlerin yapıldığını ifade etmişti.
Fakat Eylül 2025 itibarıyla Discord, Türkiye’de hala kapalı durumda.