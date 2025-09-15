Menü Kapat
 Erdem Avsar

Discord Türkiye açıldı mı ne zaman açılacak? Discord yasak son durum

Türkiye’de yaklaşık bir yıldır erişime kapalı olan Discord’un ne zaman açılacağı platformun kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Discord Türkiye açıldı mı ne zaman açılacak? Discord yasak son durum
, 9 Ekim 2024 tarihinde ’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatılmıştı.

Bu hüküm, platformda çocuklara yönelik cinsel istismar, tehdit, müstehcenlik ve kamu düzenini bozucu paylaşımların bulunduğu iddialarına dayandırılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Discord’un Türkiye’den gelen içerik silme ve kullanıcı bilgisi iletme taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle, 5651 Sayılı Yasa kapsamında erişim yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Discord Türkiye açıldı mı ne zaman açılacak? Discord yasak son durum

DİSCORD ERİŞİM YASAĞI KALKTI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve benzeri servislerle görüşmelerin sürdüğünü ve belirli paylaşımların kaldırılmasına yönelik girişimlerin yapıldığını ifade etmişti.

Fakat Eylül 2025 itibarıyla Discord, Türkiye’de hala kapalı durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

Discord Türkiye’de tekrar ne zaman açılabilir?
Kesin bir tarih açıklanmadı, ancak Discord’un içerik kaldırma ve bilgi paylaşımı konularında Türkiye ile uzlaşması halinde erişim engelinin kalkabileceği konuşuluyor.
